Regulamentação não anda e 'flanelinhas' atuam 'fora da lei'

Eles estão espalhados em vários lugares da cidade, às vezes pedindo ajuda, às vezes cobrando valores tabelados e altos: os cuidadores de veículos, conhecidos como "flanelinhas", atuam em Jundiaí sem regulameentação. O ofício, porém, não é proibido, então há um hiato na atuação desses trabalhadores.

Segundo a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), a atuação de guardadores de veículos, conhecidos como flanelinhas, extrapola as competências de fiscalização previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diferentemente dos vendedores ambulantes, que possuem legislação específica, os flanelinhas não são regulamentados na cidade e, portanto, não há registro de cadastros.

Em Jundiaí, como noticiado pelo JJ em julho do ano passado, o ofício é regulamentado por uma Lei Municipal de 1992 e por uma Lei Federal de 1975. Mas, na prática, essas lei não são seguidas. De acordo com o texto municipal por exemplo, o ofício é permitido, mas exige o credenciamento de flanelinhas junto à prefeitura, para que atuem na cidade, bem como o uso de um cartão de identificação que contenha informações como nome, naturalidade, número do cadastro e local e horário em que a atividade é permitida. Além disso, o texto exige fiscalização e limitação de vigilantes de veículos em cada local de atuação.