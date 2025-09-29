Regulamentação não anda e 'flanelinhas' atuam 'fora da lei'

Eles estão espalhados em vários lugares da cidade, às vezes pedindo ajuda, às vezes cobrando valores tabelados e altos: os cuidadores de veículos, conhecidos como "flanelinhas", atuam em Jundiaí sem regulameentação. O ofício, porém, não é proibido, então há um hiato na atuação desses trabalhadores.
Segundo a Prefeitura de Jundiaí, por meio do Departamento de Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), a atuação de guardadores de veículos, conhecidos como flanelinhas, extrapola as competências de fiscalização previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Diferentemente dos vendedores ambulantes, que possuem legislação específica, os flanelinhas não são regulamentados na cidade e, portanto, não há registro de cadastros.
Em Jundiaí, como noticiado pelo JJ em julho do ano passado, o ofício é regulamentado por uma Lei Municipal de 1992 e por uma Lei Federal de 1975. Mas, na prática, essas lei não são seguidas. De acordo com o texto municipal por exemplo, o ofício é permitido, mas exige o credenciamento de flanelinhas junto à prefeitura, para que atuem na cidade, bem como o uso de um cartão de identificação que contenha informações como nome, naturalidade, número do cadastro e local e horário em que a atividade é permitida. Além disso, o texto exige fiscalização e limitação de vigilantes de veículos em cada local de atuação.
Há alguns anos, houve tentativa de proibição da função no município, mas há inconstitucionalidade, visto que, tanto a Lei Federal de 1975 quanto uma poterior, de 1977, regulamentam a nível nacional a profissão. De lá para cá, não houve atualização da legislação municipal, tampouco a Lei Municipal de 1992 na prática. Também no ano passado, um Projeto de Lei foi protocolado em Jundiaí, do vereador Paulo Sérgio, versando sobre a regulação da atividade de guardador e lavador autônomo de veículos e revogando a lei anterior, de 1992.
Segundo a Câmara Municipal de Jundiaí, tramita na Casa o Projeto de Lei nº 14330/2024, de autoria do vereador Paulo Sergio Martins, que regula o exercício da atividade de guardador e lavador autônomo de veículos automotores; e revoga a Lei 4.010/92, correlata. O projeto está apto e aguardando inclusão da Ordem do Dia. Após a inclusão, acontece a votação para aprovação ou não do projeto.
Intimidação
Também como já noticiado pelo JJ e relatado recorrentemente ao jornal, há episódios de intimidação e até de agressão cometidos por este tipo de trabalhador. Algo que, havendo regulamentação, cassaria, por exemplo, a autorização para o exercício da função.
Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP) de Jundiaí, a orientação é para que, em casos de ameaça ou tentativa de extorsão, os condutores acionem a Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) ou a Polícia Militar, que encaminharão a vítima e o autor da ação à autoridade policial para registro do boletim de ocorrência. A GMJ atua mediante denúncia, comparecendo ao local, mas tanto o flanelinha quanto a vítima precisam ser conduzidos à delegacia para depoimento. Não há fiscalização formal ou aplicação de multas específicas para essa atividade no município.