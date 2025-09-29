Município da região começa a receber agentes do SuperAção

Os primeiros agentes do SuperAção SP chegam a oito municípios paulistas nesta semana, marcando o início da fase operacional do programa do Estado de São Paulo voltado à transformação de vidas e combate à pobreza. Entre os oito municípios, está Cabreúva. Na região de Jundiaí, os municípios elegíveis na primeira etapa do SuperAção SP são: Cabreúva, Cajamar, Itatiba, Itupeva, Jarinu, Jundiaí, Louveira e Várzea Paulista.

Nesta etapa, os profissionais serão responsáveis pelo atendimento das famílias em Barueri, Cabreúva, Campinas, Embu das Artes, Itaquaquecetuba, Paulínia, São Roque e São Vicente. Eles irão elaborar planos de desenvolvimento individualizados em conjunto com as famílias, além de conectá-las aos serviços e oportunidades de emprego e renda, apoiando-as no caminho rumo à autonomia.

O trabalho é calcado na busca ativa das famílias em situação de vulnerabilidade social já inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). Os agentes irão bater à porta dessas famílias, que não precisarão se deslocar até uma unidade de assistência social para serem atendidas. Cada profissional acompanhará até 20 famílias por mês, realizando visitas semanais, quinzenais ou mensais, de acordo com a necessidade de cada caso.