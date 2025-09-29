São Francisco: Várzea Paulista terá bênção de animais dia 4

A Prefeitura de Várzea Paulista, por meio do Centro de Bem-Estar Animal, convida os tutores e seus pets para participarem da tradicional Bênção dos Animais, que será realizada em homenagem a São Francisco de Assis — padroeiro da ecologia e protetor dos animais. O evento acontece no próximo sábado (4), às 9h, na Paróquia São Francisco de Assis.

A celebração será conduzida pelo padre Adelison e tem como objetivo valorizar a relação de afeto entre os tutores e seus animais de estimação, promovendo um momento de espiritualidade, respeito e cuidado com a vida.

Para garantir a segurança de todos, é importante que os cães sejam levados com guia e coleira — e, no caso dos de grande porte, também com focinheira. Já os gatos devem estar em caixas de transporte fechadas, para evitar acidentes ou fugas.