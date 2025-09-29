Frente fria foi embora e semana será uma prova do verão

Esta semana promete temperaturas altas, depois de uma frente fria que chegou à cidade na semana passada e derrubou os termômetros, que ensaiavam uma alta. Nesta semana, porém, esta alta será constante, com temperaturas ultrapassando os 30°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No domingo (28), a temperatura já subiu, contrariando previsões meteorológicas do fim da última semana. Nesta segunda-feira (29), a máxima deve ficar em 31°C. Amanhã (30), mínima prevista de 14°C e máxima de 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva pela tarde. Na quarta-feira (1º), mínima de 16°C e máxima de 32°C, com nuvens, mas sem chuva. Já na quinta (2), pode chover, mínima de 14°C e máxima de 31°C. Na sexta (3), termômetros entre 16°C e 31°C sem chuva.

Segundo o Climatempo, algumas regiões do país terão temperaturas acima dos 40°C. Até quinta-feira, quando deve chover em Jundiaí, a umidade do ar vai cair gradativamente, o que exige atenção da população, principalmente a mais vulnerável. A chuva de quinta não deve ser temporal, a meteorologia indica chuva calma, diferentemente da registrada na segunda-feira passada (22).