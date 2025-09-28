Instituto Federal abre inscrições para cursos técnicos em Jundiaí

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026, oferecendo 7.362 vagas gratuitas em cursos técnicos em 40 campus do estado - incluindo o Campus Jundiaí.

Na cidade, são 120 vagas disponíveis, distribuídas entre duas formações:

Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio – 80 vagas, período integral.

Técnico em Comércio (concomitante/subsequente ao Ensino Médio) – 40 vagas, período noturno, destinado a estudantes do 2º ou 3º ano ou para quem já concluiu o ensino médio.

Inscrições:

O prazo vai de 23 de setembro a 20 de outubro de 2025. Para participar, o candidato deve acessar o portal concurso.fundacaocefetminas.org.br.