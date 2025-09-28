Instituto Federal abre inscrições para cursos técnicos em Jundiaí

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) está com inscrições abertas para o processo seletivo 2026, oferecendo 7.362 vagas gratuitas em cursos técnicos em 40 campus do estado - incluindo o Campus Jundiaí.
Na cidade, são 120 vagas disponíveis, distribuídas entre duas formações:
- Técnico em Logística Integrado ao Ensino Médio – 80 vagas, período integral.
- Técnico em Comércio (concomitante/subsequente ao Ensino Médio) – 40 vagas, período noturno, destinado a estudantes do 2º ou 3º ano ou para quem já concluiu o ensino médio.
Inscrições:
O prazo vai de 23 de setembro a 20 de outubro de 2025. Para participar, o candidato deve acessar o portal concurso.fundacaocefetminas.org.br.
A prova objetiva será aplicada no dia 7 de dezembro de 2025, com duração de três horas e questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Novidades do processo seletivo:
O vestibular de 2026 traz algumas mudanças importantes:
- Possibilidade de inscrição como treineiro.
- Múltiplas opções de curso na mesma inscrição.
- Atendimento especializado para candidatos com necessidades específicas.
- Ações afirmativas (cotas) e banca de heteroidentificação para validação de autodeclarações de candidatos negros.
Guia em linguagem simples:
Para quem ainda tem dúvidas na hora de ler o edital ou de fazer a inscrição, o IFSP preparou um guia em linguagem simples, com todas as informações organizadas de forma clara e acessível.
Confira aqui: Guia em linguagem simples – IFSP
Mais informações:
Os interessados também podem procurar diretamente o Campus Jundiaí:
processoseletivo.jnd@ifsp.edu.br
WhatsApp: (11) 98614-1385
Telefone: (11) 2448-8500
Mais detalhes no portal: ifsp.edu.br/ps2026