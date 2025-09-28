PMs prendem suspeito de tráfico em campo de futebol

Policiais militares prenderam um homem suspeito de tráfico de drogas e apreenderam mais de 800 porções de entorpecentes, próximo a um campo de futebol, na Vila Real, em Várzea Paulista.

Os PMs faziam patrulhamento em área de intenso venda e consumo de drogas, quando avistaram um homem correndo ao lado do campo de futebol, carregando uma mochila.

Os PMs foram atrás e, quando o alcançaram, ele já havia escondido a mochila. Questionado, porém, confessou que estava traficando e levou os policiais aí o local onde havia dispensado as drogas.