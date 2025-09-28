Prefeitura realiza audiência pública nesta quinta-feira (2)

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transportes, realiza na próxima quinta-feira, 02 de outubro, às 18h30, a terceira e última audiência pública para discutir a nova concessão do transporte coletivo urbano. O encontro será realizado no Terminal Colônia (Rua Manoel Fernandes Martins, Colônia) e é aberto a toda a população.
Coordenada pela equipe da secretaria de Mobilidade e Transportes, a audiência integra um processo participativo e transparente, que tem como objetivo ouvir as opiniões dos moradores, colher sugestões e esclarecer dúvidas sobre o futuro do transporte coletivo na cidade.
Além da participação presencial, a Prefeitura também disponibiliza um formulário online no site oficial (clique aqui para acessar), para que os munícipes possam contribuir de maneira prática e democrática, mesmo sem comparecer ao encontro.
Modernização do transporte
O novo modelo de concessão está sendo elaborado com foco na modernização do sistema e na melhoria da qualidade do serviço prestado à população. Entre as propostas em estudo estão: o aumento da frota operacional, a criação de novas linhas e revisão dos trajetos existentes, inclusão de ônibus com ar-condicionado, adoção de tecnologias sustentáveis como alternativas ao diesel, ampliação das formas de pagamento e facilidades no uso do bilhete único.
De acordo com o diretor de Transporte Público, Bruno Palhari, a participação dos moradores tem sido fundamental no processo. “O novo modelo de concessão está sendo construído de forma colaborativa, ouvindo a sociedade e incorporando sugestões. Cada contribuição é importante para que possamos oferecer um transporte coletivo mais eficiente, moderno e adequado às necessidades da população de Jundiaí”, destacou.