Prefeitura realiza audiência pública nesta quinta-feira (2)

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transportes, realiza na próxima quinta-feira, 02 de outubro, às 18h30, a terceira e última audiência pública para discutir a nova concessão do transporte coletivo urbano. O encontro será realizado no Terminal Colônia (Rua Manoel Fernandes Martins, Colônia) e é aberto a toda a população.

Coordenada pela equipe da secretaria de Mobilidade e Transportes, a audiência integra um processo participativo e transparente, que tem como objetivo ouvir as opiniões dos moradores, colher sugestões e esclarecer dúvidas sobre o futuro do transporte coletivo na cidade.

Além da participação presencial, a Prefeitura também disponibiliza um formulário online no site oficial (clique aqui para acessar), para que os munícipes possam contribuir de maneira prática e democrática, mesmo sem comparecer ao encontro.

Modernização do transporte