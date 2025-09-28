28 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
KUNG FU

Jundiaienses dominam pódio no Estadual

Por Luana Nascimbene | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
A competição reuniu mais de 2,5 mil atletas
A competição reuniu mais de 2,5 mil atletas

A equipe jundiaiense de Kung Fu, representada pela Escola Wu De, conquistou mais de 20 medalhas no 31ª Campeonato Paulista de Kung. A competição reuniu mais de 2,5 mil atletas de 101 escolas ofi ciais de artes marciais chinesas.

O torneio, considerado um dos maiores da América Latina, serve como seletiva para o Campeonato Brasileiro e o Pan-Americano, que serão disputados nos próximos meses. Com os resultados da equipe de Jundiaí, atletas da cidade garantiram classifi cação para a competição nacional e a internacional. Os medalhistas foram:

Letícia Alves - Tai Chi Chuan Mãos - Iniciante - Ouro

Vinícius de Queiroz Araújo - Mãos Sul - Iniciante - Ouro

Rodrigo de Souza Savoini - Tai Chi Chuan Mãos - Avançado - Ouro

Miguel Squarça - Wushu Mãos – Ouro

Miguel Squarça - Wushu Armas - Prata

Miguel Squarça - Mãos Sul - Prata

Sabrina Rodrigues - Tai Chi Chuan Armas - Intermediário - Ouro

Sabrina Rodrigues - Tai Chi Chuan Mãos - Prata

Miguel Ferreira - Wushu Mãos - Prata

Miguel Ferreira - Wushu Armas - Prata

João Lucas - Wushu Mãos - Iniciante - Ouro

João Lucas - Mãos Sul - Iniciante – Bronze

Rafael Campos - Wushu Mãos - prata

Rafael Campos - Wushu Armas Longas - ouro

Mateus Vieira - Armas Especiais - Avançado - Bronze

Mateus Vieira - Armas Longas - Avançado - Bronze

Ricardo Formagin - Armas - Ouro

Ricardo Formagin - Wushu Mãos - Ouro

Gabriela Formagin - Wushu Mãos - Intermediário - Prata

Agatha - Wushu Mãos - Iniciante- Ouro

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários