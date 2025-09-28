Domma Seguros inaugura unidade em Jundiaí e amplia atuação

A Domma Corretora de Seguros acaba de anunciar a abertura de sua nova unidade em Jundiaí, marcando mais um passo na expansão da empresa pelo interior de São Paulo. Fundada na capital paulista por Caio Magalhães e Alexandre Magalhães, a Domma iniciou sua trajetória com foco em seguros corporativos, especialmente crédito, garantia judicial e empresarial. O modelo conquistou a confiança de empresas que buscavam proteção estratégica para seu patrimônio.

Com o tempo, os sócios perceberam a oportunidade de ampliar o alcance e levar segurança também ao dia a dia de famílias e empreendedores. Assim, a corretora incorporou ao portfólio produtos como seguro auto, residencial, vida e saúde. A expansão ganhou ainda mais força com a chegada de duas profissionais reconhecidas no mercado de Jundiaí: Adriana Mariotti e Alessandra Borin, que somam mais de 20 anos de experiência no setor aqui na cidade e região.

“A expertise delas nos permitiu atender com ainda mais proximidade e precisão a nossa região, consolidando a Domma como uma corretora preparada para atuar em diferentes frentes de proteção”, afirma Caio Magalhães. A escolha de Jundiaí para receber a nova filial reflete a estratégia da empresa de estar mais próxima de seus clientes e acompanhar o crescimento econômico da região.“Queremos oferecer soluções sob medida para proteger o patrimônio que as pessoas e empresas construíram ao longo dos anos”, completa Caio Magalhães.