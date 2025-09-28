GM prende criminoso no conhecido 'escadão' da rua Alvorada

Um homem de 30 anos foi preso por tráfico de drogas no conhecido 'escadão da Alvorada', no Distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. A prisão foi feita por guardas municipais de Ronda Ostensiva Municipal (Romu).

Os GMs Max, Fortunato e Alvico faziam patrulhamento em área dominada pelo tráfico, na rua Alvorada, onde existe o escadão - um conhecido ponto de venda de entorpecentes, que dá acesso também à rua São Gabriel. Foi quando se depararam com um homem segurando uma sacola e uma bolsa, em atitude suspeita.

Ele descartou sacola em uma lixeira e correu, em tentativa de fuga, mas foi alcançado pelos patrulheiros. Na bolsa e na sacola foram encontradas centenas de porções de drogas diversas - 98 papelotes de cocaína, 100 pedras de crack, 49 porções de maconha e mais de R$ 500.