Com Rota, Baep e PM local, operação na região prende mais um

Policiais militares da 1ª Cia (de Jundiaí) do 49° Batalhão prenderam um traficante e apreenderam centenas de porções de drogas na Vila Real, em Várzea Paulista, na noite deste sábado (27), em apoio à 3ª Cia (de Várzea), durante a Operação Pronta Resposta, após ataques sofridos nesta semana por policiais militares, neste bairro. Participam da operação as companhias do 49°, além da Força Tática do 11º Batalhão, do Helicóptero Águia, do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), e da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota).
O cabo Luan e soldados Diogo e Madeira estavam em patrulhamento pela rua Terra Roxa - em área dominada pelo crime organizado -, quando se depararam com um homem em atitude suspeita, carregando uma bolsa.
Ao perceber a chegada da viatura, ele correu para uma viela, na tentativa de fuga, mas os policiais desembarcaram e foram atrás, conseguindo detê-lo.
Na bolsa que ele carregava foram encontradas 66 pedras de crack, 82 porções de maconha, 78 de cocaína, 27 de K2, 12 frascos de lança-perfume e dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde acabou preso em flagrante.
A OPERAÇÃO
A Operação Pronta Resposta acontece após ataques sofridos por PMs em Várzea Paulista nesta semana, em ocasião em que agentes faziam a prisão de um suspeito, e foram atacados por traficantes e moradores locais que compactuam com o crime. A operação não tem data para terminar.