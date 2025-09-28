Com Rota, Baep e PM local, operação na região prende mais um

Policiais militares da 1ª Cia (de Jundiaí) do 49° Batalhão prenderam um traficante e apreenderam centenas de porções de drogas na Vila Real, em Várzea Paulista, na noite deste sábado (27), em apoio à 3ª Cia (de Várzea), durante a Operação Pronta Resposta, após ataques sofridos nesta semana por policiais militares, neste bairro. Participam da operação as companhias do 49°, além da Força Tática do 11º Batalhão, do Helicóptero Águia, do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep), e da Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar (Rota).

O cabo Luan e soldados Diogo e Madeira estavam em patrulhamento pela rua Terra Roxa - em área dominada pelo crime organizado -, quando se depararam com um homem em atitude suspeita, carregando uma bolsa.

Ao perceber a chegada da viatura, ele correu para uma viela, na tentativa de fuga, mas os policiais desembarcaram e foram atrás, conseguindo detê-lo.