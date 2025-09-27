27 de setembro de 2025
Karol Conka é a atração deste domingo na Parada LGBT em Jundiaí

Por REDAÇÃO | JORNAL DE JUNDIAÍ
A cantora Karol Conka é uma das atrações do evento que começa a partir das 12 hs
O Movimento Aliados promove neste domingo (28) a 20ª edição da Parada do Orgulho LGBT de Jundiaí com o tema "Nossa luta tem História". O evento acontece a partir das 12h, no Espaço Expressa, localizado na Avenida União dos Ferroviários, entrada gratuita.

O objetivo, segundo adianta os organizadores, é ampliar a visibilidade da luta LGBTQIAPN+. A deputada federal Erika Hilton(PSOL) já confirmou presença. Ela é a primeira deputada federal negra e trans eleita no Brasil. Outra atração aguardada é a cantora Karol Conka e Jump do Bairro.

Também se apresentam Kito Campos, Naza, Safabeats, Alexa do Brasil, Rayka Vittar, Belíssima Casa de Odara, Banda Clandestina, Pethit convida MD Maxsue, Leandro Carvalho, She Padovani, Furacão Alice, Fabi Ferreira, Fabio Ferraz, Sannino, Divina Synik, Umbelina Umbelleze, Karol Della Lastra, Alice Lemisk, Mischa Cooper e Lívia Barbieri.

