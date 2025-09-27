USP realiza Feira de Profissões em formato digital

A USP realiza gratuitamente nos dias 1, 2 e 3 de outubro, de quarta a sexta-feira, a edição 2025 da Feira USP e as Profissões em formato digital. A iniciativa da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária da USP (PRCEU) é destinada a estudantes do ensino médio e de cursos preparatórios para o vestibular sem a necessidade de inscrição prévia. A programação completa pode ser acompanhada no site uspprofissoes.usp.br/feira a partir de 1 de outubro, às 7h.

Serão disponibilizadas informações sobre os cursos de graduação e as unidades de ensino, instruções sobre as formas de ingresso, as políticas de permanências estudantil, a vida universitária, às competências exigidas no mercado de trabalho e às experiências acadêmicas a partir de gravações realizadas com docentes e estudantes.

Em cada um dos dias os vestibulandos poderão acompanhar ações em tempo real para conhecer os 183 cursos de graduação oferecidos, além de aspectos de cada um dos sete campi.