LADRÃO DE LONGA DATA

PM prende criminoso com mais de 40 prisões na 'carreira'

Por Fábio Estevam | Polícia
O homem foi preso em flagrante e os produtos furtados foram devolvidos à loja

Policiais militares prenderam um homem em flagrante na noite desta sexta-feira (26), no bairro Jardim De Lucca, em Itatiba, suspeito de ter furtado uma caixa de som e dois celulares em uma loja no Centro da cidade. Durante averiguação aos dados pessoais dele, os agentes descobriram que se trata de bandido de longa data, com mais de 40 prisões por furto, tráfico e receptação.

Os PMs faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um homem que estava carregando uma caixa de som, e que tentou esconde-la ao avistar a viatura.

Ele foi abordado e disse, num primeiro momento, que a caixa de som pertencia ao seu irmão. Porém, acabou caindo em contradição e confessou que havia acabado de furtar em uma loja.

Os policiais conseguiram contato com a loja e confirmaram o furto. Já sabendo que seria preso, ele acabou contando onde havia escondido os celulares.

Já na delegacia, foi levantada sua ficha criminal, constando mais de 40 prisões.

O homem foi preso em flagrante e os produtos furtados foram devolvidos à loja.

