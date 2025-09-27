São Paulo destaca-se como única cidade a reduzir tarifa

São Paulo foi apontada pela Global Water Intelligence (GWI) como a única cidade do Brasil a registrar queda no valor da tarifa residencial de água em 2024. Enquanto a média nacional foi de aumento de 6,8% e a maioria das cidades monitoradas apresentou altas entre 4% e 10%, a capital paulista reduziu suas tarifas em 0,6% — o equivalente a US$ 1,63 (R$ 8,72 na cotação atual) por metro cúbico. Além disso, as tarifas praticadas em São Paulo continuam mais baixas do que em muitas outras capitais avaliadas, como Rio de Janeiro e Brasília.

O resultado ocorre um ano após a desestatização da Sabesp e é visto como evidência do sucesso do modelo conduzido pelo Governo de São Paulo.

"O estudo atribui corretamente a queda da tarifa à privatização. Isto não é mágica, é modelo. Estamos aportando parte do valor que tivemos com a companhia e 100% de dividendo em um fundo de apoio que é colocado na companhia e, sem destruir o valor do privado, a gente consegue amortecer a tarifa, que era uma preocupação nossa. É o único lugar em que a empresa que ainda detém algum capital estatal devolve resultado ao cidadão em forma de modicidade”, disse o governador Tarcísio de Freitas.