Jundiaí registra queda no ranking de mortes no trânsito

De acordo com os dados do Infosiga, Jundiaí registrou um crescimento no número de mortes no trânsito. A partir de um trabalho intensivo de fiscalização, aliado a campanhas de conscientização e educação, os resultados começaram a aparecer. Os números mais recentes já apontam uma redução significativa, colocando o município em 3º lugar entre as cidades com mais de 300 mil habitantes.

Em julho, foi lançada a campanha “Não deixe um acidente contar sua história”, com forte apelo de atenção à escalada de mortes entre motociclistas — público que mais preocupa diante do aumento dos índices.

Para enfrentar o cenário, a administração municipal também iniciou um grupo de estudos que fortalece o Programa Segurança do Motociclista. Até agora, foram realizados encontros, que seguirão de forma periódica, reunindo representantes de órgãos parceiros e voluntários. O objetivo é definir estratégias de conscientização e preservação da vida no trânsito.