Jundiaí registra queda no ranking de mortes no trânsito

De acordo com os dados do Infosiga, Jundiaí registrou um crescimento no número de mortes no trânsito. A partir de um trabalho intensivo de fiscalização, aliado a campanhas de conscientização e educação, os resultados começaram a aparecer. Os números mais recentes já apontam uma redução significativa, colocando o município em 3º lugar entre as cidades com mais de 300 mil habitantes.
Em julho, foi lançada a campanha “Não deixe um acidente contar sua história”, com forte apelo de atenção à escalada de mortes entre motociclistas — público que mais preocupa diante do aumento dos índices.
Para enfrentar o cenário, a administração municipal também iniciou um grupo de estudos que fortalece o Programa Segurança do Motociclista. Até agora, foram realizados encontros, que seguirão de forma periódica, reunindo representantes de órgãos parceiros e voluntários. O objetivo é definir estratégias de conscientização e preservação da vida no trânsito.
Além das ações educativas, a Prefeitura vem intensificando a fiscalização em parceria com o Detran e Polícia Militar. Em setembro, a Secretaria de Mobilidade e Transportes retirou das ruas veículos com altos débitos municipais e diversas irregularidades. Entre os casos Um carro removido com 71 multas; e uma motocicleta retirada de circulação com 83 infrações de trânsito.
O diretor de Fiscalização de Trânsito, Marcelo Roveri, destaca que esse tipo de ação é fundamental para garantir mais segurança e justiça no trânsito. “A retirada de veículos irregulares é uma medida que protege a coletividade, porque quem circula com tantas infrações e débitos representa risco para todos. Essa fiscalização mostra que o município está atento e comprometido em combater irregularidades que afetam a segurança viária.”
Roveri acrescenta que a atuação da equipe não se restringe apenas aos veículos com débitos, mas também alcança condutores não habilitados ou com problemas na habilitação, como documentos vencidos, suspensos ou cassados. “Um motorista que não tem habilitação regularizada não pratica uma direção segura, colocando em risco a própria vida e a de outros motoristas e pedestres. Retirar esses condutores das ruas é uma medida essencial para aumentar a segurança no trânsito e preservar vidas.”
Segundo o secretário de Mobilidade e Transportes, José Carlos Sacramone, os resultados mostram que a cidade está avançando. “As ações de fiscalização, somadas às campanhas educativas e de conscientização, têm se mostrado fundamentais para reduzir os acidentes. Queremos envolver cada vez mais a comunidade, escolas e empresas, pois acreditamos que o trânsito seguro se constrói com a participação de todos. A queda no ranking comprova que estamos no caminho certo e vamos seguir reforçando o trabalho para proteger vidas.”
Nesta semana, a Prefeitura também promoveu ações em alusão à Semana Nacional de Trânsito 2025, que trouxe como tema “Desacelere – seu bem maior é a vida”. As atividades reforçaram a importância de atitudes responsáveis por parte de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres para salvar vidas e reduzir acidentes.
A campanha reforça mensagens essenciais, entre elas, "Sua vida e a do outro valem mais que qualquer destino"; "Reduza a velocidade"; "Use capacete da forma correta (jugular ajustada e viseira abaixada) e equipamentos obrigatórios"; "Pare completamente nos sinais"; "Nunca dirija embriagado ou distraído"; "Respeite a sinalização a todo momento"; "Tenha empatia: o outro também quer voltar para casa com vida".