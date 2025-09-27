Carreta da Mamografia chega em Várzea Paulista dia 14

A Carreta da Mamografia, iniciativa do Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), oferecerá mamografias gratuitas nas regiões de Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Registro e Grande São Paulo em outubro, mês de conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama. Em Várzea Paulista a carreta fica à disposição entre os dias 14 e 25 de outubro.

O programa Mulheres de Peito quer ampliar o diagnóstico e o tratamento precoce da doença com o exame gratuito para as mulheres com idade entre 50 e 69 anos apenas com a apresentação do RG e cartão SUS. Pacientes entre 35 e 49 anos e acima de 70 anos devem apresentar, também, o pedido médico.

O serviço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com disponibilização de até 50 senhas por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de até 25 mulheres, exceto feriados. A distribuição de senhas é feita por demanda espontânea e por ordem de chegada.