Em rua que favorece ao crime, bandido é preso por PMs em Jundiaí

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares na Vila Nambi, em Jundiaí. A prisão ocorreu na rua Helena Lhener Copelli, onde há um ponto tráfico.

Os policiais faziam patrulhamento, com vistas ao tráfico, mas quando passavam pelo local, já não havia ais nenhum criminoso vendendo entorpecentes - trata-se de uma rua sem saída para veículos e que privilegia os bandidos, pois eles podem ver a polícia se aproximando e conseguem fugir por uma área de mata.

No entanto, um homem que caminhava pelo local ficou nervoso com a presença dos policiais e foi abordado. Durante checagem de seus dados, os agentes descobriram um mandado de prisão em aberto por tráfico, artigo 33 da lei penal.