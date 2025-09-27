27 de setembro de 2025
CAPTURADO

Em rua que favorece ao crime, bandido é preso por PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares na Vila Nambi, em Jundiaí. A prisão ocorreu na rua Helena Lhener Copelli, onde há um ponto tráfico.

Os policiais faziam patrulhamento, com vistas ao tráfico, mas quando passavam pelo local, já não havia ais nenhum criminoso vendendo entorpecentes - trata-se de uma rua sem saída para  veículos e que privilegia os bandidos, pois eles podem ver a polícia se aproximando e conseguem fugir por uma área de mata.

No entanto, um homem que caminhava pelo local ficou nervoso com a presença dos policiais e foi abordado. Durante checagem de seus dados, os agentes descobriram um mandado de prisão em aberto por tráfico, artigo 33 da lei penal.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi dado cumprimento à ordem da Justiça.

