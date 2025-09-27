27 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DROGAS APREENDIDAS

Baep prende traficante em Operação Pronta Resposta

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os policiais conseguiram correram atrás do criminoso e o prenderam
Os policiais conseguiram correram atrás do criminoso e o prenderam

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) prenderam um traficante em Várzea Paulista.

Os agentes, que pertencem ao 3° Pelotão, estavam pela Vila Real, em Operação Pronta Resposta - por conta de ataque sofrido por um PM -  quando se depararam com um traficante em 'serviço'.

O criminoso correu, na tentativa de fugir, mas foi perseguido e detido. Com ele foram apreendidas dezenas de porções de drogas diversas.

O entorpecente foi recolhido e o criminoso conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários