Baep prende traficante em Operação Pronta Resposta

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) prenderam um traficante em Várzea Paulista.
Os agentes, que pertencem ao 3° Pelotão, estavam pela Vila Real, em Operação Pronta Resposta - por conta de ataque sofrido por um PM - quando se depararam com um traficante em 'serviço'.
O criminoso correu, na tentativa de fugir, mas foi perseguido e detido. Com ele foram apreendidas dezenas de porções de drogas diversas.
O entorpecente foi recolhido e o criminoso conduzido à delegacia, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas.