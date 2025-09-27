Baep prende traficante em Operação Pronta Resposta

Policiais militares do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) prenderam um traficante em Várzea Paulista.

Os agentes, que pertencem ao 3° Pelotão, estavam pela Vila Real, em Operação Pronta Resposta - por conta de ataque sofrido por um PM - quando se depararam com um traficante em 'serviço'.

O criminoso correu, na tentativa de fugir, mas foi perseguido e detido. Com ele foram apreendidas dezenas de porções de drogas diversas.