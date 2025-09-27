Guarda Municipal recebe novos rádios comunicadores

A Guarda Municipal de Jundiaí (GMJ) recebeu rádios comunicadores portáteis (HTs), adquiridos por meio de emenda parlamentar no valor de R$195 mil destinada pelo deputado estadual Capitão Telhada. O investimento reforça as condições de trabalho da corporação, ampliando a segurança dos agentes e da população.

Durante a entrega, o prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da parceria e o impacto positivo do novo equipamento. “Quero agradecer à família Telhada, ao deputado estadual Capitão Telhada e também ao Coronel Telhada. São rádios que chegam para equipar a nossa Guarda Municipal, tecnologia a serviço do cidadão. Esses equipamentos vão reforçar o trabalho em áreas importantes como a Serra do Japi, a Patrulha Rural, a Ronda Escolar e todos os departamentos da corporação. É investimento que traz resultados concretos para a segurança da cidade”, afirmou o prefeito.

O deputado estadual Capitão Telhada ressaltou o papel dos equipamentos no dia a dia da segurança pública. “Pessoas, treinamentos e equipamentos são os tripés da segurança. Esses rádios salvam vidas, pois em uma situação de emergência permitem que o guarda peça apoio imediato, garantindo resposta rápida. É um orgulho estar em Jundiaí e contribuir com a segurança dos cidadãos de bem. Essa é uma parceria que dá resultado e que vamos continuar fortalecendo”, destacou.