Treinador revela apelo à diretoria: 'não quero atleta acomodado'

O novo técnico do Paulista, Raphael Pereira, revelou um apelo que fez à diretoria do clube quando assinou o contrato: sem atletas acomodados no elenco. O comandante afirmou que para jogar no Paulista é necessário ter “objetivo de vida” e vontade de vencer.

Raphael fez a afirmação durante a entrevista coletiva de apresentação no Galo. Além de apontar que não quer contar com jogadores acomodados no elenco, ele também destacou que todos dentro do clube precisam estar alinhados aos mesmos objetivos. “A gente quer fazer um bom trabalho para subir. Esse pensamento de vir para a Série A3 para se manter aqui é pouco. Temos que buscar coisas maiores. A primeira coisa que falei com o presidente é que não queria atleta acomodado, e para essa divisão você tem que ter planejamento, objetivo de vida, saber o que você quer. Quando você vem para o Paulista tem que saber o que quer para a vida, porque a pressão e a cobrança são muito grandes. Quem não tiver pronto para vestir essa camisa, nem venha. Isso serve para jogador ou treinador. Eu sei onde estou pisando, a tradição dessa camisa e o tamanho do clube, e em nenhum momento me omiti ou tive dúvidas. É desafio grande que eu quero e objetivo grande que eu quero, com apoio de todos, não sozinho”, disse o treinador.

O técnico do Galo também revelou como é o seu dia a dia com os jogadores. “Eu sou muito tranquilo. Eu gosto do dia a dia leve, quero que o atleta tenha felicidade, alegria e prazer em trabalhar. Se o atleta chegar estressado ou mal-humorado alguma coisa está errada. Meu ambiente é muito leve, eu deixo todo mundo bem à vontade para trabalhar, claro que com responsabilidade, com cobranças quando tem que acontecer, mas sou muito tranquilo”, comentou.