27 de setembro de 2025
MOBILIDADE

A partir de domingo (28), mudanças no trânsito na Vila Maringá

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Nos primeiros dias de implantação, a sinalização será reforçada na região
Com o objetivo de aumentar a fluidez do transporte coletivo e proporcionar maior segurança viária, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, promove alterações na circulação de vias na Vila Maringá a partir do próximo domingo, 28 de setembro de 2025.

A Avenida Comendador Luiz Aiello passará a ter mão única no trecho entre a Avenida Clemente Rosa e a Rua Padre Vicente Hirschle, no sentido da Rua Padre Vicente Hirschle. Já a Avenida Francisco Maria Martins terá mão única no sentido oposto, formando um binário que permitirá melhor distribuição do tráfego e maior segurança aos alunos da EMEB Aparecido Garcia.

Com a alteração, a Linha 586 do transporte coletivo, no sentido Terminal Vila Rami, passará a atender pela Avenida Comendador Luiz Aiello.

Nos primeiros dias de implantação, a sinalização será reforçada com cavaletes e monitoramento de agentes de trânsito. A região também será acompanhada pelos agentes de trânsito para avaliação da eficácia das mudanças.

A diretora de Engenharia de Mobilidade, Ana Paula Silva, explica que a ação foi planejada para trazer benefícios imediatos ao trânsito local. “A criação do binário vai facilitar o fluxo de veículos, especialmente dos ônibus, e aumentar a segurança de pedestres e estudantes da região. É uma medida que atende às demandas da comunidade e melhora a circulação no bairro”, afirma.

Já o gestor de Mobilidade e Transporte, José Carlos Sacramone, reforça que as alterações fazem parte de um plano mais amplo da Prefeitura. “Estamos atentos às necessidades da cidade e buscamos constantemente soluções que melhorem a mobilidade urbana. Esse conjunto de medidas na Vila Maringá é mais um passo para garantir conforto e segurança a todos os usuários das vias”, destaca.

