A partir de domingo (28), mudanças no trânsito na Vila Maringá

Com o objetivo de aumentar a fluidez do transporte coletivo e proporcionar maior segurança viária, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, promove alterações na circulação de vias na Vila Maringá a partir do próximo domingo, 28 de setembro de 2025.

A Avenida Comendador Luiz Aiello passará a ter mão única no trecho entre a Avenida Clemente Rosa e a Rua Padre Vicente Hirschle, no sentido da Rua Padre Vicente Hirschle. Já a Avenida Francisco Maria Martins terá mão única no sentido oposto, formando um binário que permitirá melhor distribuição do tráfego e maior segurança aos alunos da EMEB Aparecido Garcia.

Com a alteração, a Linha 586 do transporte coletivo, no sentido Terminal Vila Rami, passará a atender pela Avenida Comendador Luiz Aiello.