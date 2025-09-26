27 de setembro de 2025
NESTE SÁBADO

‘Saúde da Gente’ leva serviços gratuitos ao Parque da Cidade

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Primeira edição do “Saúde da Gente” terá programação das 9h às 17h, na Praça Pôr do Sol
Neste sábado (27), a população poderá cuidar da saúde no Parque da Cidade. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), realiza a primeira edição do “Saúde da Gente”, das 9h às 17h, na Praça Pôr do Sol.

Além de orientação, serão ofertados gratuitamente diversos serviços, como aferição de pressão arterial, eletrocardiograma e avaliação de bioimpedância corporal — exame que mede a composição do corpo, como porcentagem de gordura, massa magra e nível de hidratação. A iniciativa será promovida em parceria com a empresa Omron Healthcare.

“Essa é mais uma ação extramuros com foco na promoção da saúde da população e na prevenção de doenças, e, também, para aproximar os serviços públicos de saúde da comunidade. Os profissionais estarão orientando e incentivando a adoção de hábitos saudáveis, aproveitando, inclusive, o espaço que convida ao lazer e à prática de esportes, tão importantes para a qualidade de vida”, enfatiza a secretária de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.

O Parque da Cidade fica na Rodovia João Cereser, Km 66, Pinheirinho.

