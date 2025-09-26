‘Saúde da Gente’ leva serviços gratuitos ao Parque da Cidade

Neste sábado (27), a população poderá cuidar da saúde no Parque da Cidade. A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde (SMPS), realiza a primeira edição do “Saúde da Gente”, das 9h às 17h, na Praça Pôr do Sol.

Além de orientação, serão ofertados gratuitamente diversos serviços, como aferição de pressão arterial, eletrocardiograma e avaliação de bioimpedância corporal — exame que mede a composição do corpo, como porcentagem de gordura, massa magra e nível de hidratação. A iniciativa será promovida em parceria com a empresa Omron Healthcare.