Patrulha Rural recupera em Jundiaí carreta roubada em Santos

Guardas municipais de Patrulhamento Rural recuperaram nesta sexta-feira (26), no bairro Água Doce, em Jundiaí, uma carreta que havia sido roubada em Santos. A carga de adubo, avaliada em R$ 90 mil, não estava mais na carreta. O cavalo-mecânico (caminhão que traciona a carreta), foi localizado abandonado em Cubatão.

Os GMs Fogaça e Fabrício, com o subinspetor Picoli, estavam em patrulhamento pela avenida Domingos Lomenso, quando se depararam com uma carreta em aparente estado de abandono.

Foi localizado o proprietário, que informou que o veículo carregado com adubo havia sido tomado de roubo na baixada santista, e que o cavalo-mecânico já tinha sido localizado. A carreta, porém, estava sem a carga, que foi roubada pelos criminosos.