Jundiaienses dominam o pódio no Campeonato Paulista de Kung Fu

A equipe jundiaiense de Kung Fu, representada pela Escola Wu De, conquistou mais de 20 medalhas no 31ª Campeonato Paulista de Kung. A competição reuniu mais de 2,5 mil atletas de 101 escolas oficiais de artes marciais chinesas.

O torneio, considerado um dos maiores da América Latina, serviu também como seletiva para o Campeonato Brasileiro e o Pan-Americano, que serão disputados nos próximos meses. Com os resultados da equipe de Jundiaí, atletas da cidade garantiram classificação para a competição nacional e a internacional. Os medalhistas foram:

Letícia Alves - Tai Chi Chuan Mãos - Iniciante - Ouro