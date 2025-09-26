27 de setembro de 2025
RUMO AO BRASILEIRO

Jundiaienses dominam o pódio no Campeonato Paulista de Kung Fu

Por Luana Nascimbene |
| Tempo de leitura: 2 min
DIVULGAÇÃO
A equipe jundiaiense de Kung Fu, representada pela Escola Wu De, conquistou mais de 20 medalhas
A equipe jundiaiense de Kung Fu, representada pela Escola Wu De, conquistou mais de 20 medalhas

A equipe jundiaiense de Kung Fu, representada pela Escola Wu De, conquistou mais de 20 medalhas no 31ª Campeonato Paulista de Kung. A competição reuniu mais de 2,5 mil atletas de 101 escolas oficiais de artes marciais chinesas.

O torneio, considerado um dos maiores da América Latina, serviu também como seletiva para o Campeonato Brasileiro e o Pan-Americano, que serão disputados nos próximos meses. Com os resultados da equipe de Jundiaí, atletas da cidade garantiram classificação para a competição nacional e a internacional. Os medalhistas foram:

Letícia Alves - Tai Chi Chuan Mãos - Iniciante - Ouro 

Vinícius de Queiroz Araújo - Mãos Sul - Iniciante - Ouro 

Rodrigo de Souza Savoini - Tai Chi Chuan Mãos - Avançado - Ouro

Miguel Squarça - Wushu Mãos - Ouro

Miguel Squarça - Wushu Armas - Prata

Miguel Squarça - Mãos Sul - Prata

Sabrina Rodrigues - Tai Chi Chuan Armas - Intermediário - Ouro 

Sabrina Rodrigues - Tai Chi Chuan Mãos - Prata 

Miguel Ferreira - Wushu Mãos - Prata 

Miguel Ferreira - Wushu Armas - Prata 

João Lucas - Wushu Mãos - Iniciante - Ouro

João Lucas - Mãos Sul - Iniciante - Bronze

Rafael Campos - Wushu Mãos -  prata 

Rafael Campos - Wushu Armas Longas -  ouro

Mateus Vieira - Armas Especiais - Avançado - Bronze

Mateus Vieira - Armas Longas - Avançado - Bronze

Ricardo Formagin - Armas - Ouro 

Ricardo Formagin - Wushu Mãos - Ouro 

Gabriela Formagin - Wushu Mãos - Intermediário - Prata

Agatha - Wushu Mãos - Iniciante- Ouro

TRAJETÓRIA

A Wu De começou em 2007 como um projeto social de artes marciais chinesas no Jardim São Camilo e aulas no Clube Nacional e se tornou um dos principais centros de artes marciais chinesas da região. A escola, liderada pelo professor Júlio César, celebra mais de 15 anos de história, consolidando um trabalho que vai muito além da técnica, focando na formação de caráter e no bem-estar da comunidade, e hoje é filiada à Confederação Brasileira de Artes Marciais Chinesas e continua seu trabalho apostando na transformação social e pessoal.

