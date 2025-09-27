27 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SESC JUNDIAÍ

'Um Lugar à Mesa' chama atenção contra o desperdício de alimentos


| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Giuliano Martins/Divulgação
A jornada começa na terça-feira (30), às 17h, com a vivência 'De olho no rótulo'
A jornada começa na terça-feira (30), às 17h, com a vivência 'De olho no rótulo'

Em comemoração ao Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos (29 de setembro), o Sesc Jundiaí realiza, entre os dias 30/9 e 4/10, a programação especial "Um Lugar à Mesa". A série de atividades gratuitas convida o público a refletir sobre escolhas alimentares responsáveis, desde a leitura de rótulos até as complexas questões sociais que determinam o que chega ao prato.

A jornada começa na terça-feira (30), às 17h, com a vivência "De olho no rótulo", que oferece ferramentas para decifrar as informações nas embalagens dos produtos. Na mesma noite, às 19h, o teatro exibe o documentário "Comida de Mentira" (2025), de Rafael Mellim, que investiga o impacto da indústria de ultraprocessados na saúde e no meio ambiente e conta com participações de Bela Gil e Rita Von Hunty.

Na quarta-feira (1º), a programação traz a chef Tia Nice e o gestor Thiago Vinicius, do projeto Organicamente Rango. Às 14h30, Tia Nice comanda a oficina prática "Cozinha sem desperdício", com técnicas para um aproveitamento integral dos alimentos. Logo depois, às 19h, mãe e filho se reúnem no bate-papo "Comida da favela: qualidade e simplicidade", compartilhando suas experiências sobre gastronomia, autocuidado e responsabilidade socioambiental.

A programação aprofunda a discussão sobre o tema com uma série de três debates no Teatro, todos com mediação de Daniele Custódio. O primeiro, na quinta-feira (2), às 14h, é a "Mesa 1 – O caminho do alimento à mesa e a cultura do desperdício", que reúne os especialistas Ricardo Abramovay e Gustavo Porpino para abordar a jornada dos produtos e as perdas ao longo do processo. Em seguida, às 16h, a "Mesa 2 – Você come o que quer ou que dá para comprar?" traz o nutricionista José Carlos (Nutri Favelado) e Bruno Yamanaka para discutir como fatores de renda, acesso e cultura influenciam as escolhas alimentares.

Na sexta-feira (3), às 14h, acontece a "Mesa 3 – Um lugar para todos", na qual as especialistas Dirce Marchioni e Juliana Arida abordam a realidade da fome e da desigualdade no Brasil. No mesmo horário, o local recebe a intervenção artística "As Cantadeiras", grupo de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que une música, luta e poesia em suas apresentações.

O encerramento da programação será no sábado (4). Às 12h, haverá uma nova oportunidade para participar da vivência "De olho no rótulo". E às 15h, a cozinheira e agricultora Gabriela Brotto conduz a experiência sensorial "Do pé ao prato", um convite para redescobrir os alimentos in natura e valorizar a origem do que se come. 
 
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico. 

Programação:
De olho no rótulo  
Com Weruska Barrios  
30/9, terça, 17h | Área de Convivência  
Grátis 
 
Comida de Mentira  
Dir: Rafael Mellim, Brasil, 2025  
30/9, terça, 19h | Teatro  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc 
 
Cozinha sem desperdício: alimentação saudável e sustentável  
Com Tia Nice  
1/10, quarta, 14h30 | Sala Múltiplo Uso 1  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc 
 
Comida da favela: qualidade e simplicidade  
Com Tia Nice e Thiago Vinicius  
1/10, quarta, 19h | Sala Múltiplo Uso 1  
Grátis 
 
Mesa 1 – O caminho do alimento à mesa e a cultura do desperdício  
Com Ricardo Abramovay e Gustavo Porpino  
Mediação de Daniele Custódio  
2/10, quinta, 14h | Teatro  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc 
 
Mesa 2 – Você come o que quer ou que dá para comprar?  
Com José Carlos (Nutri Favelado) e Bruno Yamanaka.  
Mediação de Daniele Custódio.  
2/10, quinta, 16h | Teatro  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc 
 
As Cantadeiras  
Com as Cantadeiras do MST  
3/10, sexta, 14h | Teatro  
Grátis 
 
Mesa 3 – Um lugar para todos  
Com Dirce Marchioni e Juliana Arida  
Mediação de Daniele Custódio  
3/10, sexta, 14h | Teatro  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc 
 
De olho no rótulo  
Com Weruska Barrios  
4/10, sábado, 12h | Comedoria  
Grátis 
 
Do pé ao prato  
Com Gabriela Brotto  
4/10, sábado, 15h | Sala Múltiplo Uso 1  
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários