'Um Lugar à Mesa' chama atenção contra o desperdício de alimentos

Em comemoração ao Dia Internacional de Conscientização sobre Perda e Desperdício de Alimentos (29 de setembro), o Sesc Jundiaí realiza, entre os dias 30/9 e 4/10, a programação especial "Um Lugar à Mesa". A série de atividades gratuitas convida o público a refletir sobre escolhas alimentares responsáveis, desde a leitura de rótulos até as complexas questões sociais que determinam o que chega ao prato.
A jornada começa na terça-feira (30), às 17h, com a vivência "De olho no rótulo", que oferece ferramentas para decifrar as informações nas embalagens dos produtos. Na mesma noite, às 19h, o teatro exibe o documentário "Comida de Mentira" (2025), de Rafael Mellim, que investiga o impacto da indústria de ultraprocessados na saúde e no meio ambiente e conta com participações de Bela Gil e Rita Von Hunty.
Na quarta-feira (1º), a programação traz a chef Tia Nice e o gestor Thiago Vinicius, do projeto Organicamente Rango. Às 14h30, Tia Nice comanda a oficina prática "Cozinha sem desperdício", com técnicas para um aproveitamento integral dos alimentos. Logo depois, às 19h, mãe e filho se reúnem no bate-papo "Comida da favela: qualidade e simplicidade", compartilhando suas experiências sobre gastronomia, autocuidado e responsabilidade socioambiental.
A programação aprofunda a discussão sobre o tema com uma série de três debates no Teatro, todos com mediação de Daniele Custódio. O primeiro, na quinta-feira (2), às 14h, é a "Mesa 1 – O caminho do alimento à mesa e a cultura do desperdício", que reúne os especialistas Ricardo Abramovay e Gustavo Porpino para abordar a jornada dos produtos e as perdas ao longo do processo. Em seguida, às 16h, a "Mesa 2 – Você come o que quer ou que dá para comprar?" traz o nutricionista José Carlos (Nutri Favelado) e Bruno Yamanaka para discutir como fatores de renda, acesso e cultura influenciam as escolhas alimentares.
Na sexta-feira (3), às 14h, acontece a "Mesa 3 – Um lugar para todos", na qual as especialistas Dirce Marchioni e Juliana Arida abordam a realidade da fome e da desigualdade no Brasil. No mesmo horário, o local recebe a intervenção artística "As Cantadeiras", grupo de mulheres do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que une música, luta e poesia em suas apresentações.
O encerramento da programação será no sábado (4). Às 12h, haverá uma nova oportunidade para participar da vivência "De olho no rótulo". E às 15h, a cozinheira e agricultora Gabriela Brotto conduz a experiência sensorial "Do pé ao prato", um convite para redescobrir os alimentos in natura e valorizar a origem do que se come.
O Sesc Jundiaí fica na Av. Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Programação:
De olho no rótulo
Com Weruska Barrios
30/9, terça, 17h | Área de Convivência
Grátis
Comida de Mentira
Dir: Rafael Mellim, Brasil, 2025
30/9, terça, 19h | Teatro
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
Cozinha sem desperdício: alimentação saudável e sustentável
Com Tia Nice
1/10, quarta, 14h30 | Sala Múltiplo Uso 1
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
Comida da favela: qualidade e simplicidade
Com Tia Nice e Thiago Vinicius
1/10, quarta, 19h | Sala Múltiplo Uso 1
Grátis
Mesa 1 – O caminho do alimento à mesa e a cultura do desperdício
Com Ricardo Abramovay e Gustavo Porpino
Mediação de Daniele Custódio
2/10, quinta, 14h | Teatro
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
Mesa 2 – Você come o que quer ou que dá para comprar?
Com José Carlos (Nutri Favelado) e Bruno Yamanaka.
Mediação de Daniele Custódio.
2/10, quinta, 16h | Teatro
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
As Cantadeiras
Com as Cantadeiras do MST
3/10, sexta, 14h | Teatro
Grátis
Mesa 3 – Um lugar para todos
Com Dirce Marchioni e Juliana Arida
Mediação de Daniele Custódio
3/10, sexta, 14h | Teatro
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc
De olho no rótulo
Com Weruska Barrios
4/10, sábado, 12h | Comedoria
Grátis
Do pé ao prato
Com Gabriela Brotto
4/10, sábado, 15h | Sala Múltiplo Uso 1
Grátis, com retirada de ingressos 1h antes, na Loja Sesc