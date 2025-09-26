Dupla é presa no momento em que fazia a contabilidade do tráfico

Dois homens foram presos por guardas municipais de Operações com Cães, por tráfico de drogas, na Vila Comercial, em Jundiaí. Eles reagiram à prisão e precisaram ser contidos à força.

Os GMs Ícaro, Gildomar e Pegoraro, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento, quando se depararam com dois homens em atitude suspeita em área dominada pelo tráfico de drogas. A equipe fez a abordagem, mas eles resistiram, sendo necessário força física para conter a dupla - foi solicitado apoio de equipe da Divisão Florestal.

Os agentes constataram que eles estavam fazendo, naquele momento, a contabilidade da venda de entorpecentes no local.