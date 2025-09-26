Até 10 de outubro, expositores podem se credenciar para o evento

O credenciamento para seleção de expositores sediados em Jundiaí e interessados na participação e comercialização de produtos durante a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí poderá ser feito até o dia 10 de outubro.

Os interessados devem realizar sua inscrição presencialmente, na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, que fica na rua Professor Giácomo Itria, 370 – Anhangabaú, e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

No total, serão selecionadas até 133 proponentes, levando-se em conta os segmentos contemplados em cada um dos espaços temáticos da festa.