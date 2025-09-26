Até 10 de outubro, expositores podem se credenciar para o evento

O credenciamento para seleção de expositores sediados em Jundiaí e interessados na participação e comercialização de produtos durante a 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos de Jundiaí poderá ser feito até o dia 10 de outubro.
Os interessados devem realizar sua inscrição presencialmente, na sede da Associação Agrícola de Jundiaí, que fica na rua Professor Giácomo Itria, 370 – Anhangabaú, e funciona de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.
No total, serão selecionadas até 133 proponentes, levando-se em conta os segmentos contemplados em cada um dos espaços temáticos da festa.
Para o Espaço Deguste Jundiaí, a Praça de Alimentação do parque, serão selecionadas até 16 entidades representativas das comunidades ou bairros do Município. No Espaço das Frutas, serão selecionados até 13 agricultores com produção de uva em Jundiaí.
Para o Espaço dos Vinhos, a seleção das 14 vagas exige a participação na Rota Turística do Vinho e inscrição no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Já no Empório Jundiaí, destinado ao comércio de produtos artesanais, a seleção será de até 24 proponentes, integrantes das Rotas Turísticas do Município.
No Espaço das Entidades, a seleção irá contemplar até 55 entidades assistenciais sem fins lucrativos e de caráter beneficente. Para o Espaço das Agências, serão selecionadas até três agências de Turismo receptivo sediadas em Jundiaí que comprovem sua atuação em pelo menos dez roteiros e que possuam Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE).
E no Espaço Feira Livre de Jundiaí, poderão se inscrever os permissionários inscritos no Departamento de Abastecimento da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT) e que serão selecionados para uma banca de cada um dos segmentos listados: frutas, legumes, verduras, pasteis, caldo de cana, mandioca e derivados, manufaturados e flores.
Mais informações podem ser obtidas no edital de chamamento público nº 01/2025, publicado entre as páginas 74 e 85 da edição 5692 da Imprensa Oficial, ou no site do evento, onde também se encontram os anexos necessários para a inscrição.
A 41ª Festa da Uva e 12ª Expo Vinhos 2026 será realizada entre os dias 15 de janeiro e 08 de fevereiro, no Parque Comendador Antonio Carbonari, o Parque da Uva, que fica na avenida Jundiaí, s/n – Anhangabaú.