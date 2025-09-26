CMDCA vai apurar conduta de Conselho Tutelar

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) informa que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos envolvendo o Conselho Tutelar 3, no caso da bebê M.L, de 1 ano e 3 meses.

O processo segue em caráter sigiloso, conforme previsto em lei, até a decisão final. O prazo para conclusão é de 60 dias, prorrogável por igual período.

Encerrada a apuração, a decisão será comunicada oficialmente aos órgãos competentes, incluindo o Ministério Público e o Poder Executivo.