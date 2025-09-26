26 de setembro de 2025
MAUS-TRATOS BEBÊ

CMDCA vai apurar conduta de Conselho Tutelar

Tempo de leitura: < 1 min
Prazo para conclusão do processo é de 60 dias, prorrogável por igual período
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) informa que foi instaurado procedimento administrativo para apuração dos fatos envolvendo o Conselho Tutelar 3, no caso da bebê M.L, de 1 ano e 3 meses.

O processo segue em caráter sigiloso, conforme previsto em lei, até a decisão final. O prazo para conclusão é de 60 dias, prorrogável por igual período.

Encerrada a apuração, a decisão será comunicada oficialmente aos órgãos competentes, incluindo o Ministério Público e o Poder Executivo.

A reunião do CMDCA que deliberou pela instauração do procedimento ocorreu nesta sexta-feira (26) na parte da manhã.

