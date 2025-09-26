Ladrão é capturado por guardas de Operações com Cães em Jundiaí

Um ladrão procurado pela Justiça, com mandado de prisão em aberto, foi capturado por guardas municipais de Operações com Cães em um ponto de tráfico, no bairro Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí.

Os GMs Júlio, De Castro e Marco, supervisionados pelo subinspetor Cristiano, faziam patrulhamento pela Estrada Municipal do Varjão, quando se depararam com um homem em atitude suspeita em um ponto de tráfico de drogas.

Ele foi abordado e, em consulta aos seus dados pessoais, os guardas descobriram um mandado de prisão em aberto por roubo.