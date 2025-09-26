Jundiaí terá queda de temperatura neste fim de semana

A Defesa Civil de Jundiaí alerta para a queda nas temperaturas prevista para as próximas horas. A passagem de uma massa de ar polar pelo estado de São Paulo deve provocar rajadas de vento mais intensas, mas sem expectativa de chuva.

A sexta-feira amanheceu com mínima de 12°C, a máxima a tarde é de 20ºC. No período noturno os termômetros voltam a registrar 12°C.

Neste sábado, 27 de setembro, o tempo fica firme, com sol entre poucas nuvens. A mínima prevista é de 9°C pela manhã, enquanto à tarde os termômetros devem chegar aos 23°C. No domingo 28, o clima segue estável. A mínima sobe um pouco, ficando em 11°C, e a máxima pode alcançar os 27°C.