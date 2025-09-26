Autoban amplia autoatendimento no sistema Anhanguera-Bandeirantes

A Autoban deu início à operação de totens de autoatendimento (ATM) para veículos comerciais em praças de pedágios. O sistema de autoatendimento — em operação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes desde setembro de 2024 para veículos de passeio — agora está sendo expandido para atender caminhões e veículos de carga.

Atualmente, o sistema de autoatendimento está em operação em 51 cabines destinadas exclusivamente para veículos leves e em mais 12 cabines com totem duplo, destinado também à frota comercial, permitindo que caminhões e veículos de carga realizem o pagamento de forma rápida e autônoma. Outros 19 totens duplos devem ser liberados, gradativamente, pela concessionária, nas próximas semanas.

Os novos totens duplos destinados aos veículos comerciais já estão em operação nas seguintes praças de pedágio: