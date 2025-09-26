Autoban amplia autoatendimento no sistema Anhanguera-Bandeirantes

A Autoban deu início à operação de totens de autoatendimento (ATM) para veículos comerciais em praças de pedágios. O sistema de autoatendimento — em operação no Sistema Anhanguera-Bandeirantes desde setembro de 2024 para veículos de passeio — agora está sendo expandido para atender caminhões e veículos de carga.
Atualmente, o sistema de autoatendimento está em operação em 51 cabines destinadas exclusivamente para veículos leves e em mais 12 cabines com totem duplo, destinado também à frota comercial, permitindo que caminhões e veículos de carga realizem o pagamento de forma rápida e autônoma. Outros 19 totens duplos devem ser liberados, gradativamente, pela concessionária, nas próximas semanas.
Os novos totens duplos destinados aos veículos comerciais já estão em operação nas seguintes praças de pedágio:
Rodovia Anhanguera (SP-330)
Perus Norte (sentido interior) - Pistas 05 e 06
Valinhos Norte (sentido interior) - Pistas 05 e 06
Nova Odessa Norte (sentido interior) - Pistas 06 e 07
Limeira A Norte (sentido interior) - Pistas 05 e 06
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348)
Itupeva Norte (sentido interior) - Pistas 06 e 07
Sumaré Norte (sentido interior) - Pistas 04 e 05
“A novidade representa um avanço na automação dos serviços de pedágio, oferecendo mais agilidade e eficiência para transportadoras e motoristas profissionais”, ressalta o gerente de operações da Autoban, João Moacir da Silva.
Com tecnologia NFC (Near Field Communication) — que permite que os motoristas realizem o pagamento por aproximação, não apenas com cartões de débito e crédito, mas também com smartphones, relógios e carteiras digitais — os novos totens reforçam o compromisso da concessionária com a modernização da experiência dos clientes e a transformação digital nas rodovias sob concessão da Autoban.
“A ampliação do ATM para veículos comerciais é um passo importante na modernização da experiência dos clientes do Sistema Anhanguera-Bandeirantes. Estamos comprometidos em oferecer soluções que otimizem o tempo de viagem e contribuam para a eficiência logística do transporte rodoviário”, afirma João Moacir.