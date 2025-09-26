Agência reguladora do Estado de SP abre concurso para 105 vagas

A Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp) abriu nesta quinta-feira (25) as inscrições do concurso público para 105 vagas, além de formação de cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 3.944 e R$ 12.070, conforme o cargo.

As inscrições estarão abertas até 27 de outubro pelo site da Fundação Vunesp.

Do total de oportunidades, estão previstas 15 vagas para agente de suporte à regulação (nível médio, salário de R$ 3.944); 30 vagas para analista de suporte à regulação (nível superior, salário de R$ 10.366); e 60 vagas para especialista em regulação e fiscalização de serviços públicos (nível superior, salário de R$ 12.070), nas seguintes áreas de conhecimento específicas: 15 em econômico-financeira, seis em energia elétrica, oito em gás canalizado, 14 em parcerias e 17 em saneamento básico. Em todas as funções há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD).