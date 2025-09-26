Jundiaí celebra a Semana do Idoso com programação especial

Em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), preparou uma programação especial para a 27ª edição da Semana do Idoso, que acontece de 30 de setembro a 4 de outubro.

A iniciativa, realizada em parceria com instituições sociais e outros equipamentos públicos, tem como objetivo promover momentos de convivência, cultura, lazer, esporte e bem-estar para a população idosa do município.

A programação contempla atividades variadas, como baile, show de talentos, visitas a espaços de lazer, oficinas e apresentações artísticas, além de encontros intergeracionais que aproximam crianças, jovens e idosos.