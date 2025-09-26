Jundiaí celebra a Semana do Idoso com programação especial

Em homenagem ao Dia Internacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, a Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (Smads), preparou uma programação especial para a 27ª edição da Semana do Idoso, que acontece de 30 de setembro a 4 de outubro.
A iniciativa, realizada em parceria com instituições sociais e outros equipamentos públicos, tem como objetivo promover momentos de convivência, cultura, lazer, esporte e bem-estar para a população idosa do município.
A programação contempla atividades variadas, como baile, show de talentos, visitas a espaços de lazer, oficinas e apresentações artísticas, além de encontros intergeracionais que aproximam crianças, jovens e idosos.
A abertura oficial acontece no dia 30 de setembro (terça-feira), às 9h, no CCI Vila Argos, e contará com a presença da secretária da pasta, de autoridades, da promotora do Idoso e de representantes da sociedade civil.
Para a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social, Luciane Mosca, a Semana do Idoso é um momento de celebração e valorização. “É uma oportunidade de reconhecer o papel fundamental dos nossos idosos na construção da cidade e oferecer a eles experiências de integração, cultura e bem-estar. Nossa prioridade é garantir qualidade de vida e fortalecer vínculos, sempre com muito respeito e carinho”, destacou.
Confira a programação completa:
- 29/9 – 14h – Conectando Gerações
Emeb Luiz Biela de Souza – R. Alice Guimarães Pelegrini, 850 – Jardim Santa Gertrudes
- 30/9 – 8h às 11h – Atividades com idosos
Lar Nossa Senhora das Graças – Mundo da Criança
- 30/9 – 9h às 11h – Abertura oficial
CCI Vila Argos – Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Centro
- 30/9 – 14h – Show de Talentos
Cras Sul – R. Padre Norberto Mojola, 40 – Jardim Santa Gertrudes
- 1/10 – 8h às 11h – Visita ao Jardim Botânico
Saída do CCI Vila Argos – R. Ana Congani Bocalão, 34 – Jardim Tulipas
- 1/10 – 13h às 15h30 – Visita ao Parque da Cidade
Cidade Vicentina Frederico Ozanam
- 1/10 – 14h – Baile do Rosa
Cream – Av. Atílio Gobbo, 4600 – Santa Clara
- 2/10 – 7h30 – Atividade sobre envelhecimento saudável e esporte
CECE Aramis Polli – R. Dr. Benedito de Godoy Ferraz, 508 – Vila Hortolândia
- 2/10 – 14h – De volta aos anos 60: Desfile seu Brilho
Cras Sul – R. Padre Norberto Mojola, 40 – Jardim Santa Gertrudes
- 2/10 – Evento fechado com idosos
Cáritas Diocesana – Av. Pastor Francesco Ciaramella, 10 – Parque Almerinda Chaves
- 3/10 – 9h – 1º Encontro de Lazer e Convívio
Parque do Corrupira – Av. Nícola Accieri, 1900 – Corrupira
- 4/10 – 11h às 17h – Encerramento com baile e apresentações culturais
CCI Argos – Av. Dr. Cavalcanti, 396 – Vila Arens