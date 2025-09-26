Homem é preso por furto no Ambulatório Médico de Especialidades

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (25), suspeito de furtar hidrantes do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), no Centro de Jundiaí. A detenção dele foi feita pelos seguranças do local, e a prisão foi efetuada por guardas municipais de Operações com Cães.

Seguranças do local perceberam atitude suspeita do homem e decidiram abordá-lo, questionando ele sobre um possível furto.

Ele negou o crime, razão pela qual a Guarda Municipal foi acionada.