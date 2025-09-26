26 de setembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NO CENTRO DE JUNDIAÍ

Homem é preso por furto no Ambulatório Médico de Especialidades

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O homem foi preso em flagrante por furto
O homem foi preso em flagrante por furto

Um homem foi preso em flagrante nesta quinta-feira (25), suspeito de furtar hidrantes do Ambulatório Médico de Especialidades (AME), no Centro de Jundiaí. A detenção dele foi feita pelos seguranças do local, e a prisão foi efetuada por guardas municipais de Operações com Cães.

Seguranças do local perceberam atitude suspeita do homem e decidiram abordá-lo, questionando ele sobre um possível furto.

Ele negou o crime, razão pela qual a Guarda Municipal foi acionada.

Supervisionados pelo subinspetor Cristiano, ele foi indagado e confessou que havia furtado os hidrantes, e que havia escondido o produto no banheiro do último andar.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi preso por furto.

Os hidrantes foram devolvidos.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários