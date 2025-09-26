Festival “A Gente que fez!” tem espetáculos, oficina e conversa

Em sua última semana de programação, o Festival “A Gente que fez! Feito com e para crianças” (www.catarsis.com.br/festival-a-gente-que-fez) promete fechar com chave de ouro esta sua terceira edição, com mais espetáculos teatrais, oficina e roda de conversa no município de Itupeva.
As atividades, selecionadas pelos integrantes da Comissão de Crianças desta edição, seguirão sendo realizadas no Cine Teatro Municipal Dr. Aluízio Rebello de Araújo (avenida Emílio Chechinato, 706 – Jardim Samambaia, Parque da Cidade), com distribuição gratuita de ingressos na internet, por meio da plataforma Sympla ou diretamente na Casa da Cultura (na avenida Emílio Checchinato - próximo à rodoviária).
O Cine Teatro conta ainda com acessibilidade arquitetônica e nele também foi instalada uma sala de acolhimento sensorial. Tanto as apresentações quanto os bate-papos na sequência contarão com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras).
Espetáculos
Ainda pela programação teatral da semana, nesta quinta-feira (25), a Trupe DuNavô e o Grupo Esparrama apresentam às 13h30 “Detetives do Espavô”, peça indicada para crianças maiores de cinco anos.
Já na sexta-feira (26), às 19h30, será a vez do Grupo Teatro do Imprevisto apresentar “Pequenos Mestres e Mestras”, indicado para maiores de seis anos.
No sábado (27), a programação começa às 11h30, quando o Núcleo Vraaa estreia seu espetáculo “Povo Polvo”. Desta vez, a apresentação convidada e aprovada pela Comissão de Crianças será na Praça de Eventos da Pedreira e é indicada para crianças maiores de cinco anos.
À tarde, de volta ao Cine Teatro, a programação traz, às 17h, “Casa de vó”, peça do Coletivo Corpo Aberto indicada para maiores de três anos.
E no domingo (28), fechando a programação do festival, a Cia. Menina Fulô apresenta “Aguaceiro do menino Bentu”. A peça será apresentada às 11h e é indicada para crianças de até três anos.
A distribuição gratuita de ingressos na bilheteria do Teatro começa meia hora antes de cada sessão. Os espetáculos têm, em média, de 45 a 65 minutos e classificação livre, com a indicação, em cada espetáculo, da faixa etária que aproveitará melhor a apresentação. Após cada um deles, serão realizados bate-papos entre o elenco e o público.
Os espetáculos também contam com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Catarsis, a fim de democratizar o acesso e permitir que os integrantes da Comissão de Crianças de outras regiões também possam acompanhar a programação.
Oficina e roda de conversa
A última oficina cultural desta edição do festival será realizada neste sábado (27), às 10h, no foyer do Cine Teatro. Com mediação de Edivaldo Zanotti, a oficina de Amigorumis “Histórias por um fio” terá duração de 90 minutos e contará com dez vagas, destinadas a crianças maiores de dez anos e que tiverem retirado seus ingressos na plataforma Sympla ou na Casa da Cultura.
Já a última roda de conversa será realizada nesta quinta-feira (25), às 19h30, com o tema “A importância da fala das crianças no mundo de hoje”. O encontro será on-line, por meio da plataforma Zoom, com duração estimada de 90 minutos e indicação para crianças com mais de sete anos. A atividade terá, como convidados crianças, a Clara, o Davi, a Laylah, a Melissa, a Pietra e o Yohann; já os convidados adultos serão Maria Inês Landgraf, que é diretora do Núcleo Infantil da Fundação Padre Anchieta, e os integrantes do Grupo Esparrama.
O 3º Festival “A gente que fez! Feito com e para crianças” tem a produção da Catarsis e é viabilizado por meio de editais do Programa de Ação Cultural ProAC 2024, da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, e da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab) do Ministério da Cultura – Governo Federal. O festival conta ainda com o apoio da Prefeitura Municipal de Itupeva e apoio institucional do Centro Brasileiro Teatro para a Infância e Juventude (CBTIJ/AssitejBrasil) e das redes internacionais Small Size Network e Red Vincular.