Festival “A Gente que fez!” tem espetáculos, oficina e conversa

Em sua última semana de programação, o Festival “A Gente que fez! Feito com e para crianças” (www.catarsis.com.br/festival-a-gente-que-fez) promete fechar com chave de ouro esta sua terceira edição, com mais espetáculos teatrais, oficina e roda de conversa no município de Itupeva.

As atividades, selecionadas pelos integrantes da Comissão de Crianças desta edição, seguirão sendo realizadas no Cine Teatro Municipal Dr. Aluízio Rebello de Araújo (avenida Emílio Chechinato, 706 – Jardim Samambaia, Parque da Cidade), com distribuição gratuita de ingressos na internet, por meio da plataforma Sympla ou diretamente na Casa da Cultura (na avenida Emílio Checchinato - próximo à rodoviária).

O Cine Teatro conta ainda com acessibilidade arquitetônica e nele também foi instalada uma sala de acolhimento sensorial. Tanto as apresentações quanto os bate-papos na sequência contarão com tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Espetáculos