PGE/SP obtém ordem de bloqueio de R$ 7,6 bilhões em ação

A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo (PGE/SP) ajuizou ação cautelar fiscal contra 55 réus — entre eles empresas operacionais, holdings patrimoniais, fundos de investimento, usinas, empresas de transporte e uma fintech — com o objetivo de bloquear mais de R$ 7,6 bilhões. A medida liminar foi integralmente deferida pela Justiça estadual. A ação faz parte da operação Spare, deflagrada nesta quinta-feira (25) em conjunto com o Ministério Público de São Paulo (MPSP), Polícia Militar, Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz/SP) e Receita Federal.

A ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que desmantelou um esquema semelhante no setor de combustíveis, com a participação de integrantes de uma facção criminosa.

“Não daremos trégua para o crime organizado no estado de São Paulo. A nossa inteligência tem trabalhado incessantemente para desmontar essas organizações criminosas, para fazer a asfixia financeira. Temos mais uma operação em curso: uma parceria da Polícia Militar do Estado de São Paulo com o Ministério Público de São Paulo que cumpre vários mandados de busca e apreensão contra alvos na Baixada Santista, Vale do Paraíba e na cidade de São Paulo. A nossa batalha contra organizações criminosas é diária, sem descanso”, disse o governador Tarcísio de Freitas.