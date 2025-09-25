Comunicação não violenta é tema de encontro com famílias em EMEB

Com atividades de integração entre pais, alunos e comunidade escolar, a EMEB Rotary Club promoveu o Dia da Família, com destaque para uma roda de conversa sobre Comunicação Não Violenta. Ministrada pelo psicólogo especialista em psicopedagogia Mario Martini, o encontro foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania (SMJC) e o Centro de Integração da Cidadania (CIC) do Estado de São Paulo.

Durante o encontro, o especialista falou sobre os desafios emocionais enfrentados pelas famílias em situações de estresse, ressaltando a importância do diálogo e da empatia para a construção de relações mais saudáveis. Como atividade de encerramento, os pais escreveram cartas e bilhetes para os filhos, fortalecendo a ponte entre a escola e o ambiente familiar.

Além da roda de conversa, o encontro ofereceu espaços de brincar especialmente preparados para as crianças, que puderam se divertir junto aos familiares, reforçando o clima de acolhimento e convivência.