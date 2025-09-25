Comunicação não violenta é tema de encontro com famílias em EMEB

Com atividades de integração entre pais, alunos e comunidade escolar, a EMEB Rotary Club promoveu o Dia da Família, com destaque para uma roda de conversa sobre Comunicação Não Violenta. Ministrada pelo psicólogo especialista em psicopedagogia Mario Martini, o encontro foi realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Justiça e Cidadania (SMJC) e o Centro de Integração da Cidadania (CIC) do Estado de São Paulo.
Durante o encontro, o especialista falou sobre os desafios emocionais enfrentados pelas famílias em situações de estresse, ressaltando a importância do diálogo e da empatia para a construção de relações mais saudáveis. Como atividade de encerramento, os pais escreveram cartas e bilhetes para os filhos, fortalecendo a ponte entre a escola e o ambiente familiar.
Além da roda de conversa, o encontro ofereceu espaços de brincar especialmente preparados para as crianças, que puderam se divertir junto aos familiares, reforçando o clima de acolhimento e convivência.
A secretária de Educação, Priscila Costa, destacou a relevância do evento. “Educar é um ato que envolve toda a comunidade. A escola é um espaço de aprendizagem, mas também de acolhimento, onde construímos juntos caminhos para uma convivência mais saudável. A Comunicação Não Violenta é uma ferramenta essencial para fortalecermos as famílias e cuidarmos das nossas crianças.”
Para a diretora de Cidadania do Município, Maria Lúcia Vasconcellos, a iniciativa mostrou a importância da união entre diferentes setores. “Quando aproximamos a escola, as famílias e o poder público, conseguimos gerar transformações reais. Foi um momento de escuta, de afeto e de reflexão, que certamente terá reflexos positivos na vida dessas crianças e de suas famílias.”
Já a diretora da EMEB Rotary Club, Thaís Nonô, ressaltou o cuidado na organização do evento. “Cada detalhe do Dia da Família foi pensado para que nossas crianças e suas famílias se sentissem acolhidas. Acreditamos que a escola deve ser um lugar de afeto, e esse encontro mostrou como o diálogo e a empatia podem transformar relações.”