Feira de adoção no Maxi Shopping será no sábado (27)

A próxima edição da Feira de Adoção de Animais do Instituto Focinho Feliz será realizada no sábado (27), das 11h às 15h, no Hall da Entrada G2 Leste do Maxi Shopping Jundiaí. O evento vai contar com cães e gatos adultos, castrados, vermifugados, vacinados e microchipados, além de filhotes de cães e gatos, disponíveis para adoção.

Os organizadores incentivam a adoção de animais adultos, que são perfeitamente capazes de aprender e de responder a reforços positivos. Pets adultos têm mais foco, prestam mais atenção, já passaram da “fase da destruição”, são mais tranquilos, tendem a se adaptar e a acompanhar a rotina mais facilmente; já estão castrados, vermifugados, vacinados e o adotante já conhece o seu tamanho.

Para adotar um animal é necessário levar RG, CPF e comprovante de residência e responder o questionário para saber se o adotante tem conhecimento da responsabilidade da adoção de um pet.