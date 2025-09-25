25 de setembro de 2025
ATRAÇÕES MUSICAIS

Final de semana reúne feras do sertanejo em Jaguariúna

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Ana Castela se apresenta neste sábado (27), no Jaguariúna Rodeo Festival
Ana Castela se apresenta neste sábado (27), no Jaguariúna Rodeo Festival

O final de semana promete movimentar a região com mais uma edição do Jaguariúna Rodeo Festival, que traz uma programação com grandes atrações. Na sexta-feira (27), sobem ao palco Bruno & Marrone, Ana Castela, Nattanzinho Lima e Diego & Arnaldo. Já no sábado (28), o destaque fica por conta da presença da cantora internacional Kacey Musgraves, além de shows de Zé Neto & Cristiano, Nattan e Dennis, garantindo dois dias de muita música e animação para o público.

Os ingressos das duas últimas noites do festival ainda estão à venda, pela Total Acesso, distribuídos nos setores Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull Ballantine’s, Camarote Open Super Bull Ballantine’s e Camarote Brahma.

Serviço:
Jaguariúna Rodeo Festival
Data: 26 e 27 de setembro
Endereço: Red Eventos - Av. Antártica, 1530 - Santa Úrsula,  Jaguariúna 
Ingressos à venda aqui.

