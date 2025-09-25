Com 16 modalidades, Jogos +60 começam neste sábado em Jundiaí

Na manhã deste sábado (27), Jundiaí dá largada aos Jogos +60, organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A competição é voltada para pessoas com 60 anos ou mais e reunirá tanto atletas independentes quanto participantes de instituições, em uma iniciativa que valoriza saúde, integração e qualidade de vida por meio do esporte.
A competição acontece do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro, com premiação para os três melhores colocados de cada categoria em suas respectivas modalidades. São elas:
Atletismo (masculino e feminino), basquete 3x3 adaptado (masculino, feminino ou misto), bocha (masculino e feminino), buraco (duplas masculinas, femininas ou mistas), damas (masculino e feminino), dança de salão (misto, em duplas), dominó (duplas masculinas, femininas ou mistas), natação (masculino e feminino), tênis de campo (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), tênis de praia – beach tennis (masculino e feminino, em duplas), truco (duplas masculinas, femininas ou mistas), voleibol adaptado (masculino, feminino ou misto), xadrez (masculino e feminino), vivência em canoagem (masculino e feminino) e ciclo vivência – explorando o pedalar (masculino e feminino).
Para quem quiser assistir, as provas são abertas ao público.
LOCAIS E DATAS:
27/09/2025 – sábado - Cerimônia de abertura às 8h e disputa de modalidades
Local: CECE Nicolino de Luca - “Bolão” e ESEF - Anhangabaú
Modalidades: Basquete 3x3 Adaptado, Buraco, Damas, Dominó, Natação, Tênis de Campo, Truco, Vôlei Adaptado e Xadrez
29/09/2025 – 2a feira - início às 8h
Local: Mundo das Crianças
Modalidades: Tênis de Praia (Beach Tênis) - vagas limitadas
Local: CECE Nicolino de Luca - “Bolão” - Anhangabaú
Modalidades: Atletismo
29/09/2025 – 2ª feira - início às 9h30
Local: Parque da Cidade - Centro Náutico - Jundiaí – SP
Vivência em Canoagem com apoio do grupo Velas do japi (vagas limitadas)
29/09/2025 – 2a feira - início às 13h30
Local: CECE Antônio de Lima – Agapeama
Modalidades: Bocha
30/09/2025 – 3ª feira - início às 18h
Local: CECE Francisco Dal Santo - Vila Rami
Modalidade: Tênis de Mesa
01/10/2025 – 4ª feira - início às 15h
Local: Associação Primavera de Esportes - Jundiaí – SP
15h – Recepção - Baile
16h - Competição de Dança de Salão
16h30 - Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025
03/10/2025 – 6ª feira - início às 9h30
Local: Parque da Cidade - Cicloescola - Jundiaí – SP
Ciclo Vivência - Explorando o Pedalar com apoio do PEAMA - vagas limitadas
ORIENTAÇÕES
Os participantes devem chegar ao local da atividade com 30 minutos de antecedência, trajando roupa adequada para a prática esportiva e portando documento com foto.