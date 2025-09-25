Com 16 modalidades, Jogos +60 começam neste sábado em Jundiaí

Na manhã deste sábado (27), Jundiaí dá largada aos Jogos +60, organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A competição é voltada para pessoas com 60 anos ou mais e reunirá tanto atletas independentes quanto participantes de instituições, em uma iniciativa que valoriza saúde, integração e qualidade de vida por meio do esporte.

A competição acontece do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro, com premiação para os três melhores colocados de cada categoria em suas respectivas modalidades. São elas:

Atletismo (masculino e feminino), basquete 3x3 adaptado (masculino, feminino ou misto), bocha (masculino e feminino), buraco (duplas masculinas, femininas ou mistas), damas (masculino e feminino), dança de salão (misto, em duplas), dominó (duplas masculinas, femininas ou mistas), natação (masculino e feminino), tênis de campo (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), tênis de praia – beach tennis (masculino e feminino, em duplas), truco (duplas masculinas, femininas ou mistas), voleibol adaptado (masculino, feminino ou misto), xadrez (masculino e feminino), vivência em canoagem (masculino e feminino) e ciclo vivência – explorando o pedalar (masculino e feminino).