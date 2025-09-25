25 de setembro de 2025
ESPORTES

Com 16 modalidades, Jogos +60 começam neste sábado em Jundiaí

Por Luana Nascimbene | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
PREFEITURA DE JUNDIAÍ
Para quem quiser assistir, as provas são abertas ao público
Para quem quiser assistir, as provas são abertas ao público

Na manhã deste sábado (27), Jundiaí dá largada aos Jogos +60, organizados pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL). A competição é voltada para pessoas com 60 anos ou mais e reunirá tanto atletas independentes quanto participantes de instituições, em uma iniciativa que valoriza saúde, integração e qualidade de vida por meio do esporte.

A competição acontece do dia 27 de setembro ao dia 3 de outubro, com premiação para os três melhores colocados de cada categoria em suas respectivas modalidades. São elas:

Atletismo (masculino e feminino), basquete 3x3 adaptado (masculino, feminino ou misto), bocha (masculino e feminino), buraco (duplas masculinas, femininas ou mistas), damas (masculino e feminino), dança de salão (misto, em duplas), dominó (duplas masculinas, femininas ou mistas), natação (masculino e feminino), tênis de campo (masculino e feminino), tênis de mesa (masculino e feminino), tênis de praia – beach tennis (masculino e feminino, em duplas), truco (duplas masculinas, femininas ou mistas), voleibol adaptado (masculino, feminino ou misto), xadrez (masculino e feminino), vivência em canoagem (masculino e feminino) e ciclo vivência – explorando o pedalar (masculino e feminino).

Para quem quiser assistir, as provas são abertas ao público.

LOCAIS E DATAS:

27/09/2025 – sábado - Cerimônia de abertura às 8h e disputa de modalidades
Local: CECE Nicolino de Luca - “Bolão” e ESEF - Anhangabaú 
Modalidades: Basquete 3x3 Adaptado, Buraco, Damas, Dominó, Natação, Tênis de Campo, Truco, Vôlei Adaptado e Xadrez

29/09/2025 – 2a feira - início às 8h
Local: Mundo das Crianças
Modalidades: Tênis de Praia (Beach Tênis) - vagas limitadas

Local: CECE Nicolino de Luca - “Bolão” - Anhangabaú
Modalidades: Atletismo

29/09/2025 – 2ª feira - início às 9h30
Local: Parque da Cidade - Centro Náutico - Jundiaí – SP
Vivência em Canoagem com apoio do grupo Velas do japi (vagas limitadas)

29/09/2025 – 2a feira - início às 13h30
Local: CECE Antônio de Lima – Agapeama
Modalidades: Bocha

30/09/2025 – 3ª feira - início às 18h
Local: CECE Francisco Dal Santo - Vila Rami
Modalidade: Tênis de Mesa

01/10/2025 – 4ª feira - início às 15h
Local: Associação Primavera de Esportes - Jundiaí – SP
15h – Recepção - Baile
16h - Competição de Dança de Salão
16h30 - Concurso Miss e Mister Melhor Idade 2025

03/10/2025 – 6ª feira -  início às 9h30
Local: Parque da Cidade - Cicloescola - Jundiaí – SP
Ciclo Vivência - Explorando o Pedalar com apoio do PEAMA - vagas limitadas

ORIENTAÇÕES

Os participantes devem chegar ao local da atividade com 30 minutos de antecedência, trajando roupa adequada para a prática esportiva e portando documento com foto.

