Conselho Tutelar 3 afirma ter atuado conforme atribuições

No mais recente boletim médico divulgado pelo HU, a informação é que o bebê continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado extremamente grave. Segue respirando com o auxílio de aparelhos e permanece em risco iminente de óbito. Foi iniciado o protocolo de avaliação para confirmação de morte encefálica.

O Conselho Tutelar 3 negou omissão no caso da bebê de um ano e três meses espancada pela mãe. Em nota encaminhada ao Jornal de Jundiaí, o órgão afirma ter sido acionado por profissionais da UPA do Vetor Oeste e do Hospital Universitário (HU) e em todos esses acionamentos atuaram conforme as atribuições. Eles informaram, ainda, que acompanham o caso e recentemente tiveram uma reunião com o Ministério Público e com todos os atores da rede que de alguma forma atuaram na ocorrência.

Questionados sobre as agressões anteriores sofridas pela criança em questão e, se não havia meios de agir preventivamente e intervir antes da situação se agravar ainda mais, a resposta enviada pelo conselho foi de que no final do mês de fevereiro, a criança deu entrada no Hospital Universitário por suspeita de ter sido vítima de maus-tratos e, após 8 dias internada, houve uma reunião entre a equipe médica e o conselho. A criança teve alta médica e a família foi para a UBS do território para acompanhamento.

“Em contato com a assistência social, soubemos que a família era referenciada devido à situação de vulnerabilidade. Houve alguns atendimentos com a genitora, em sua residência e também na sede do conselho e, em trocas de informações entre os serviços, não foi detectado, por qualquer um dos atores, nenhuma nova situação de agressão”, segundo a nota.

Ainda de acordo com a nota, o monitoramento do Conselho Tutelar é feito junto à rede de proteção. Em julho, ocasião do último contato deste conselho com a genitora, foi informado que ela estaria de mudança para a cidade de origem - informação confirmada com a rede.