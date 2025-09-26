Conselho Tutelar 3 afirma ter atuado conforme atribuições

O Conselho Tutelar 3 negou omissão no caso da bebê de um ano e três meses espancada pela mãe. Em nota encaminhada ao Jornal de Jundiaí, o órgão afirma ter sido acionado por profissionais da UPA do Vetor Oeste e do Hospital Universitário (HU) e em todos esses acionamentos atuaram conforme as atribuições. Eles informaram, ainda, que acompanham o caso e recentemente tiveram uma reunião com o Ministério Público e com todos os atores da rede que de alguma forma atuaram na ocorrência.
No mais recente boletim médico divulgado pelo HU, a informação é que o bebê continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado extremamente grave. Segue respirando com o auxílio de aparelhos e permanece em risco iminente de óbito. Foi iniciado o protocolo de avaliação para confirmação de morte encefálica.
Informações desencontradas
Questionados sobre as agressões anteriores sofridas pela criança em questão e, se não havia meios de agir preventivamente e intervir antes da situação se agravar ainda mais, a resposta enviada pelo conselho foi de que no final do mês de fevereiro, a criança deu entrada no Hospital Universitário por suspeita de ter sido vítima de maus-tratos e, após 8 dias internada, houve uma reunião entre a equipe médica e o conselho. A criança teve alta médica e a família foi para a UBS do território para acompanhamento.
“Em contato com a assistência social, soubemos que a família era referenciada devido à situação de vulnerabilidade. Houve alguns atendimentos com a genitora, em sua residência e também na sede do conselho e, em trocas de informações entre os serviços, não foi detectado, por qualquer um dos atores, nenhuma nova situação de agressão”, segundo a nota.
Ainda de acordo com a nota, o monitoramento do Conselho Tutelar é feito junto à rede de proteção. Em julho, ocasião do último contato deste conselho com a genitora, foi informado que ela estaria de mudança para a cidade de origem - informação confirmada com a rede.
“No início de agosto foi tentado novo contato e recebemos informações de uma vizinha de que a família havia se mudado. No dia 10 de setembro fomos comunicados pela rede da localização da família, mas não houve tempo hábil de nova articulação”, esclarece a nota.
Vale reforçar que a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS) oficiou o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para que instaure sindicância, por meio da Comissão Disciplinar dos Conselhos Tutelares, a fim de apurar a atuação do Conselho Tutelar 3. A Secretaria também pediu o afastamento cautelar dos conselheiros citados, diante da gravidade dos fatos, a fim de garantir a lisura e a isenção das apurações.
Apuração policial
O delegado titular do 5º Distrito Policial, Rafael Diório, encaminhou ofício ao Conselho Tutelar 3 para saber quais providências foram tomadas e irá apurar a conduta dos profissionais. Também foram solicitadas informações para a UPA do Vetor Oeste e para o HU. Segundo o delegado, se constatada qualquer negligência, será apurado até mesmo crime de prevaricação - quando um funcionário público deixa de cumprir suas obrigações legais, demora para agir ou age de forma irregular em benefício próprio ou de outra pessoa.
Presa e enquadrada primeiramente por lesão corporal, Diório solicitou redirecionamento do crime. “Após analisarmos a intensidade da conduta da mãe, entendemos que o crime era contra a vida. Diante da gravidade, direcionamos para homicídio tentado”, diz. “O indiciamento pode mudar ao surgirem novos fatos”, completa.