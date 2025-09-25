DAE promove manhã de conscientização no próximo sábado (27)

No próximo dia 27 de setembro, às 9 horas, o Parque da Cidade recebe uma programação especial em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção e conscientização do suicídio. O evento, com o tema “Manhã de Prevenção e Conscientização ao Suicídio” será realizado no Palco Arena com atividades gratuitas, aberto à população.

A programação inclui aulas de ginástica, alongamento, zumba, caminhada pelo parque e uma palestra com a psicóloga Flávia Pessoa, que reforça a importância da construção de rodas de conversa sobre o tema. “Quando abrimos espaço para o diálogo, criamos uma rede de apoio onde o silêncio dá lugar à escuta, à empatia e à prevenção”, destaca.