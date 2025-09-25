25 de setembro de 2025
SETEMBRO AMARELO

DAE promove manhã de conscientização no próximo sábado (27)

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Parque da Cidade recebe programa especial neste sábado (27), em conscientização ao Setembro Amarelo
Parque da Cidade recebe programa especial neste sábado (27), em conscientização ao Setembro Amarelo

No próximo dia 27 de setembro, às 9 horas, o Parque da Cidade recebe uma programação especial em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção e conscientização do suicídio. O evento, com o tema “Manhã de Prevenção e Conscientização ao Suicídio” será realizado no Palco Arena com atividades gratuitas, aberto à população.

A programação inclui aulas de ginástica, alongamento, zumba, caminhada pelo parque e uma palestra com a psicóloga Flávia Pessoa, que reforça a importância da construção de rodas de conversa sobre o tema. “Quando abrimos espaço para o diálogo, criamos uma rede de apoio onde o silêncio dá lugar à escuta, à empatia e à prevenção”, destaca.

Evento é organizado pela DAE Jundiaí

A iniciativa busca integrar bem-estar físico, reflexão e orientação sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Nesse contexto, a atividade física também exerce papel essencial. “Cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. A prática regular de exercícios não apenas previne doenças, mas contribui para a saúde como um todo”, afirma Marcus Speratti, educador físico do Parque da Cidade.

Realizado pela DAE Jundiaí, o evento reforça o compromisso da empresa em estimular hábitos saudáveis e ampliar a conscientização sobre a valorização da vida e da saúde mental. O convite é aberto a todos que desejam participar do encontro em um ambiente de acolhimento e incentivo à qualidade de vida.

