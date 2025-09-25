DAE promove manhã de conscientização no próximo sábado (27)

No próximo dia 27 de setembro, às 9 horas, o Parque da Cidade recebe uma programação especial em referência ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção e conscientização do suicídio. O evento, com o tema “Manhã de Prevenção e Conscientização ao Suicídio” será realizado no Palco Arena com atividades gratuitas, aberto à população.
A programação inclui aulas de ginástica, alongamento, zumba, caminhada pelo parque e uma palestra com a psicóloga Flávia Pessoa, que reforça a importância da construção de rodas de conversa sobre o tema. “Quando abrimos espaço para o diálogo, criamos uma rede de apoio onde o silêncio dá lugar à escuta, à empatia e à prevenção”, destaca.
Evento é organizado pela DAE Jundiaí
A iniciativa busca integrar bem-estar físico, reflexão e orientação sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. Nesse contexto, a atividade física também exerce papel essencial. “Cuidar da saúde física é cuidar da saúde mental. A prática regular de exercícios não apenas previne doenças, mas contribui para a saúde como um todo”, afirma Marcus Speratti, educador físico do Parque da Cidade.
Realizado pela DAE Jundiaí, o evento reforça o compromisso da empresa em estimular hábitos saudáveis e ampliar a conscientização sobre a valorização da vida e da saúde mental. O convite é aberto a todos que desejam participar do encontro em um ambiente de acolhimento e incentivo à qualidade de vida.