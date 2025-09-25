25 de setembro de 2025
PROCON JUNDIAÍ

Mutirão Limpa Nome ajuda consumidores a renegociarem dívidas

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Mutirão segue até dia 30 de setembro, com atendimento em dias úteis
Mutirão segue até dia 30 de setembro, com atendimento em dias úteis

O Mutirão Limpa Nome do PROCON Jundiaí segue até o dia 30 de setembro (em dias úteis), com o objetivo de auxiliar consumidores a renegociarem suas dívidas, contribuindo para a recuperação da saúde financeira e a retomada do poder de compra.

De acordo com o PROCON, o número de endividados no Brasil chegou a 78,2 milhões de pessoas em junho deste ano. A faixa etária mais impactada é a de 41 a 60 anos, que representa 35,3% do total. Entre os principais tipos de dívidas que comprometem o orçamento das famílias estão cartão de crédito, financiamento de veículos e crédito pessoal.

Segundo o diretor do PROCON Jundiaí, Marcelo Canale, a ação vai além da renegociação imediata.
“O Mutirão Limpa Nome do PROCON representa uma oportunidade ímpar de promover a educação financeira e a redução da inadimplência”, destacou.

Participam da iniciativa empresas como Carrefour, Atacadão, DAE, CPFL, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco PAN, Banco Santander, Lojas CEM, Lojas Riachuelo e Claro, entre outras, além de entidades parceiras como a Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí (ACE), Clube dos Dirigentes Lojistas (CDL), SPC e Serasa.

Além da orientação técnica, o mutirão já está fazendo diferença na vida de muitas pessoas. A jovem Nathaly Sales acordou cedo e foi uma das primeiras a chegar. Para ela, a iniciativa representou a chance de conquistar um acordo aguardado há muito tempo. “Eu estava com uma dívida e não abaixava. Então não tive nenhuma oportunidade assim a não ser essa. Foi positivo demais”, contou.

Quem também aproveitou o atendimento foi Jéssica Caroline, que conseguiu finalmente negociar as dívidas e limpar o nome. “Finalmente estou saindo daqui com meus acordos na mão. Ter o nome limpo significa muita coisa, estou muito feliz”, comemorou.

