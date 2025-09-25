Mutirão Limpa Nome ajuda consumidores a renegociarem dívidas

O Mutirão Limpa Nome do PROCON Jundiaí segue até o dia 30 de setembro (em dias úteis), com o objetivo de auxiliar consumidores a renegociarem suas dívidas, contribuindo para a recuperação da saúde financeira e a retomada do poder de compra.

De acordo com o PROCON, o número de endividados no Brasil chegou a 78,2 milhões de pessoas em junho deste ano. A faixa etária mais impactada é a de 41 a 60 anos, que representa 35,3% do total. Entre os principais tipos de dívidas que comprometem o orçamento das famílias estão cartão de crédito, financiamento de veículos e crédito pessoal.

Segundo o diretor do PROCON Jundiaí, Marcelo Canale, a ação vai além da renegociação imediata.

“O Mutirão Limpa Nome do PROCON representa uma oportunidade ímpar de promover a educação financeira e a redução da inadimplência”, destacou.