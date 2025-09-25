Próximos dias terão grande diferença entre temperaturas

O tempo em Jundiaí nos próximos dias terá diferenças significativas entre temperaturas mínimas e máximas em um mesmo dia. A chamada amplitude térmica é essa diferença, então a população poderá provar clima de inverno e verão em um mesmo dia. O alerta é relacionado à preparação para isso, pois quem passa o dia fora pode precisar de troca de roupa.

Nesta sexta-feira (26), a previvão do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet) indica mínima de 9°C e máxima de 22°C, com nuvens, mas sem chuva. No sábado (27), a diferença aumenta, com mínima de 7°C e possibilidade de geada e máxima de 25°C. Já no domingo (28), as temperaturas devem ficar entre 9°C e 27°C, com poucas nuvens. A partir de segunda-feira (29), as mínimas devem subir, para 16°C, e a máxima ficará 29°C.

Segundo o Climatempo, a partir da próxima semana pode chover. Inclusive, o mês de outubro deve começar com chuva. Para os primeiros dias do próximo mês, há previsão de pancadas de chuva, inclusive há previsão de temporal para a quinta-feira (2).