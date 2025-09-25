Jundiaí celebra o Dia Nacional do Trânsito com ações educativas

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Mobilidade e Transporte, celebra nesta quinta-feira (25) o Dia Nacional do Trânsito, data que integra a programação da Semana Nacional de Trânsito 2025. Com o tema “Desacelere – seu bem maior é a vida”, as ações têm como objetivo conscientizar motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres sobre a importância de atitudes responsáveis para salvar vidas e reduzir acidentes.

Ao longo da semana, a secretaria participou de blitz educativas, palestras em empresas e escolas, ações de conscientização em shoppings e parques, além de fiscalizações em diversos pontos da cidade. Nas escolas, um dos temas de destaque foi o respeito às vagas de embarque e desembarque escolares, reforçando a necessidade de cuidado e empatia para garantir a segurança de crianças e adolescentes no dia a dia.

Para a coordenadora de Educação para o Trânsito, Juliana Maia, a mobilização tem um impacto direto na formação de cidadãos mais conscientes. “O Dia Nacional do Trânsito é um marco que reforça a importância da educação contínua. Nas escolas, trabalhamos especialmente o respeito às vagas de escolares, um tema fundamental para a proteção dos estudantes. O balanço das ações é bastante positivo, mostrando que quando levamos informação de forma clara e acessível, conseguimos engajar a comunidade em prol de um trânsito mais humano e seguro.”