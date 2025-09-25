Jarinu fará mutirão contra a dengue na Trieste sábado (27)

Os agentes comunitários de saúde e as equipes da Vigilâncias Epidemiológica e Sanitária de Jarinu irão percorrer a Trieste, de casa em casa, com objetivo de conscientizar a população e eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegipty.

A ação contará com caminhão de apoio para recolhimento de inservíveis e materiais que possam ser criadouro da dengue. O mutirão contra a dengue será neste sábado, 27 de setembro, das 8h às 13h.

As equipes percorrerão as ruas Campo Verano, Aventino, Monte Sacro, Palatino, Contarini, Cinisli, Anene, Tor Di Quinto, Cialdini, Trastevere, Cybaris, Theodato e Samuel Del Giglio.