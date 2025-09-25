Prefeitura de Louveira faz visitas do CadÚnico para atualizações

A Prefeitura de Louveira, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, anuncia o início das visitas domiciliares do Cadastro Único. A ação tem como objetivo atualizar o cadastro de famílias em situação vulnerabilidade social no município.

Desde quarta-feira (24), entrevistadores sociais da prefeitura fazem visitas às residências, com agendamento ou sem aviso prévio, promovendo uma busca ativa por atualização cadastral. Essa iniciativa visa identificar famílias com cadastro desatualizado há mais de dois anos, além de realizar o cadastro de famílias unipessoais, conforme as novas diretrizes do Governo Federal.

As ações serão contínuas e terão maior intensidade nos próximos três meses, buscando assegurar a manutenção de benefícios sociais como Bolsa Família, BPC, Tarifa Social de Energia, entre outros. Para garantir que as famílias continuem recebendo o suporte necessário, é fundamental que a população permita a entrada dos entrevistadores em suas residências. Os profissionais estarão identificados com crachá oficial e veículo com a identificação da Prefeitura de Louveira.