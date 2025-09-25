GM apreende oito celulares durante caça a ladrões em Jundiaí

Oito celulares possivelmente furtados ou roubados foram encontrados por guardas municipais de Jundiaí em uma casa na região da Vila Esperança, na divisa com Várzea Paulista, durante ação para tentar prender dois bandidos, que haviam acabado de furtar um soprador de jardim, em uma casa no bairro Santa Clara. Em frente à residência na Vila Esperança estava apenas um dos ladrões, que conseguiu fugir.

Dois criminosos em uma moto estavam no bairro Santa Clara, quando notaram o portão de uma casa aberto e um soprador de jardim na garagem. Eles pararam, um deles pegou o soprador e a dupla fugiu.

O morador percebeu logo que o aparelho havia sido furtado e informou a Guarda Municipal. A ocorrência foi repassada para o Patrulhamento Rural, sendo que o subinspetor Picoli e GMs Fabrício e Fogaça foram até o local. "Nós levantamos imagens do crime e da fuga, colhendo dados da placa e das vestes dos criminosos, e saímos em patrulhamento" disse Picoli. "Também repassamos os dados a outras equipes, que auxiliaram nas buscas".