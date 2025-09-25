Prefeitura de Itupeva convocou mais de 420 servidores concursados

Desde o início de 2024, a Prefeitura de Itupeva já convocou 426 servidores aprovados em concursos públicos e que aguardavam o chamamento - alguns desde antes de 2020. Foram 248 neste ano, até este mês. Antes disso, em 2024, ano eleitoral em que há limitações para convocação, foram convocados 178 servidores.

Somados aos estagiários contratados (124 em 2024 e 172 neste ano), o número chega a 722 novos servidores entre janeiro do ano passado e setembro deste ano.

A administração municipal tem utilizado os concursos pendentes — muitos deles realizados antes de 2020 — para reforçar o quadro de servidores, priorizando as contratações técnicas, de pessoas que foram aprovadas. Atualmente, restam apenas 6 candidatos aprovados em concursos recém-abertos que devem ser convocados, conforme obrigações legais de provimento.