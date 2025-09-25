Prefeitura de Itupeva convocou mais de 420 servidores concursados

Desde o início de 2024, a Prefeitura de Itupeva já convocou 426 servidores aprovados em concursos públicos e que aguardavam o chamamento - alguns desde antes de 2020. Foram 248 neste ano, até este mês. Antes disso, em 2024, ano eleitoral em que há limitações para convocação, foram convocados 178 servidores.
Somados aos estagiários contratados (124 em 2024 e 172 neste ano), o número chega a 722 novos servidores entre janeiro do ano passado e setembro deste ano.
A administração municipal tem utilizado os concursos pendentes — muitos deles realizados antes de 2020 — para reforçar o quadro de servidores, priorizando as contratações técnicas, de pessoas que foram aprovadas. Atualmente, restam apenas 6 candidatos aprovados em concursos recém-abertos que devem ser convocados, conforme obrigações legais de provimento.
Em agosto, a prefeitura abriu um Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de 122 professores de Educação Infantil – PEB I – Creche, a fim de atender a demanda das unidades.
Setores com maior número de convocações
Educação e Saúde são os setores que mais receberam novos servidores, nos dois anos.
- 2025
Educação: 126 efetivos e 88 estagiários
Saúde: 71 efetivos e 21 estagiários
- 2024
Educação: 139 efetivos e 79 estagiários
Saúde: 24 efetivos e 8 estagiários
Todos os demais setores também tiveram reforços, como Procuradoria, Jurídico, Desenvolvimento Social, Esporte e Turismo, de acordo com as necessidades das pastas e a disponibilidade de servidores a serem convocados.
Requisitos para abertura de novos concursos públicos
Para abrir um novo concurso público, o município precisa cumprir alguns passos legais:
- Previsão orçamentária — o custo das futuras contratações deve estar contemplado na Lei Orçamentária Anual (LOA) ou em lei específica, para garantir que haja recursos para salários, encargos, benefícios, etc.
- Edital — após autorização, é publicado um edital que estabelece regras, requisitos, número de vagas, critérios de seleção, prazos, etc.
- Homologação do resultado — após as etapas de prova, avaliação, etc., o concurso é homologado oficialmente.
- Convocação — os candidatos aprovados, conforme classificação e vagas disponíveis, são chamados para posse, respeitando exigências legais (exames, documentação, etc.).
Para realização de concursos não previstos, o Poder Executivo pode precisar encaminhar proposta à Câmara para autorização de despesas. Por conta desses fatores, o período entre abertura de um novo concurso público e a contratação efetiva dos aprovados, leva alguns meses.